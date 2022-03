– Az előzetes egyeztetésnek köszönhetően olyan termékeket hoztunk magunkkal, melyekre kiváltképp szükségük volt a helybelieknek – mondta az alelnök. – Már nagyon fogyóban voltak az élelmiszer tartalékok. Nem utolsósorban azért is, mert most a líceum kollégiuma Ukrajna keleti részeiből érkezett menekülteket fogadott be. Őket is el kell látni, amíg itt tartózkodnak, ugyan viszonylag rövid ideig, mert mennek tovább, de helyükbe folyamatosan új családok jönnek. A tivadarfalviak és a környékbeliek rajtuk kívül a határon feltorlódott rengeteg embernek is segítenek, jobbára meleg levessel.