A védett helyről kihozott virágoknál első lépésként vizsgáljuk meg a növény földjét és a cserepét. A leander nagyon sok tápanyagot vesz fel a virágzás idején, így őszre a földje szinte teljesen kifogy a szükséges ásványi anyagokból. Ha két éve már nem volt a növény átültetve, tavasszal az első dolgunk legyen a friss föld és nagyobb cserép vétele és cseréje.

A fiatal leandereket érdemes akár évente is átültetni nagyobb cserépbe, majd kétévente, ahogy növekszik.

A leandert mindig két számmal nagyobb cserépbe érdemes átültetni, és ha elértük a legnagyobb cserépméretet, és már nem tudjuk nagyobb edénybe átültetni, a felső talajréteget kell minden tavasszal lecserélni. Ehhez szedjük le a felső talajréteget, majd töltsük fel a cserepet friss, tápanyagdús laza virágfölddel, amelyhez keverhetünk istállótrágyát, komposztot vagy humuszt is.

Átültetéshez a B típusú virágföld az ideális, de ma már sok kertészeti áruházban külön leander- vagy mediterrán virágföld is kapható, ezek már be vannak keverve tőzeggel, homokkal és biohumusszal. Ültetés után locsoljuk be jó alaposan a növény földjét, majd tegyük ki egy félárnyékos részre. A leander aránylag jól bírja a hideget, akár mínusz öt fokig is, ha nappal a hőmérséklet eléri a 12–15 fokot, kivihetjük levegőztetni a leanderünket.

Kora tavasszal még érdemes először árnyékos helyet keresni számára, mert a tavaszi napsugár apró barna foltokat okozhat, vagyis égési sérülést a növényen.

Az edzés után a leandert nyáron tegyük napos helyre, mert csak így lesz sok virág a növényen, a félárnyékos részeken a leander csak gyéren fog virágozni.

Hasonlóan kell bánni a citromfával, a vadnaranccsal, banánfával is.