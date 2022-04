Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjében azt mondta, Tolnában, s ezen belül a Völgységben nagy hangsúlyt fektetnek az Erdélyben született író emlékének ápolására. Hozzátette, az első magyarországi kültéri Wass Albert-szobrot 2005-ben Bonyhádon állították. Kiemelte, a szobor avatása jelzi, hogy a magyarság tiszteli nehéz sorsú nagyjait, s mindent megtesz azért, hogy az író elfoglalhassa méltó helyét a nemzet emlékezetében.



Potápi Árpád János nyomatékosította: a magyar kormány felelősséget visel minden magyar sorsáért, bárhol is éljenek a világban. Megjegyezte azt is, hogy nem is adhattak volna csattanósabb választ Wass Albert üldözőinek – Nicolae Ceausescu zsarnoksága idején betiltották a második világháború idején emigráló, s előbb Németországban, majd a haláláig az Egyesült Államokban élő író könyveit Romániában – mint, hogy több mint egymillió kétszázezer honfitársunk vált közjogilag a nemzet részévé, köztük az író fia, Wass Miklós.



„Csak a vér és a nyelv tudja összekötni az embereket, s a közös múlt emléke” – olvasható a Túri Török Tibor művész által megalkotott bronzszobor talapzatán, amelyet az államtitkár és Erős Pál, a helyi székely kör elnöke avatott fel. Utóbbi elárulta, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága egymillió négyszázezer forinttal támogatta a projekt megvalósítását.

Új kisbusz szolgálja a székely körtA szoboravató előtt adta át Potápi Árpád János azt a kisbuszt, amelyet a teveli székely kör a Falusi Civil Alap által biztosított támogatásnak köszönhetően kaphatott meg. A térség országgyűlési képviselője a kisbusszal gördült be a Székely Ház udvarába, s adta át a jármű kulcsát Erős Pálnak. Potápi Árpád János hangsúlyozta: az elmúlt két évben a program ötezer civil szervezetet támogatott. „Ígérjük, hogy sokat megyünk vele!” – mondta a kör elnöke, majd Pál József plébános áldotta meg a járművet.

Fotó: Kornél volt kint, biztos van avatós kép. A kalapos bajuszos-szakállas a szobrász, Túri Török Tibor a másik Potesz mellett Erős Pál, a székely kör elnöke