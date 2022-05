– A gyárlátogatás során megnéztük a sajtoló- és a táblakészítő üzemet, a zománcozást. Ezek a táblák különböző technikákkal készülnek, például szitanyomással és sablontechnikával. Ezeket meg is tekinthettük, majd alkalmunk nyílt végig nézni egy edény gyártási folyamatát is. A konferencián az egykori munkatársak közül részt vett Steib György, aki harminckilenc éven át dolgozott a gyárban, és két könyvet is írt róla, valamint Stekly Zsuzsa iparművész is, aki egykor dekoratőrként erősítette a kollektívát. A délután folyamán az ideiglenes tárlat bemutatására került sor – mondta a kiállítás kurátora.

Ezen a tárlaton a zománcgyárban készült termékek, köztük edények, vázák, táblák és Stekly Gyula, valamint lánya, Stekly Zsuzsa zománcműves képei, dísztárgyai is láthatók. A gyárban előbbi 1946-tól 1977-ig dolgozott művezetőként, majd dekortervezői feladatokat látott el. Lánya, Stekly Zsuzsa szintén dekoratőrként tevékenykedett.

– Az alapvető feladataimon túl az akkori gyárigazgató kérésére készítettem dísztárgyakat zománcból, amelyeket a partnereknek ajándékoztak. Mindegyikből csak egy-egy darab van, és tudni kell, hogy teljesen szabadkezet kaptam ezeknek az elkészítésében. Van olyan váza, amelyet a gyárban készített porszívó vázából alakítottam ki, de készült váza az úgynevezett paraszttálnak nevezett edényből is – emlékezett vissza Stekly Zsuzsa.