Rengeteg pályamű érkezett be, még a határainkon túli területekről is. Tíz első díjat adtak ki (oklevél plusz száz kiló méz). Tolna megyéből is volt egy nyertes, a tamási Szent Balázs Katolikus Óvoda Szívecske csoportja, egy méhviaszos, faleveles kollázzsal (a képen). Óvónőjük: Cs. Mayer Katalin.