„Dr. Máté Csaba terhelhetősége átlagon felüli, tűrőképessége kimagasló, felelősségérzete az általa végzett munka iránt példaértékű, szakmai munkájára a precizitás és a magas színvonalú munkavégzés jellemző. Tapasztalatával, megbízható és felelősségtudatos munkájával példát mutat a beosztott állománynak” – hangzott el az eseményen, amelyen Szabó Csaba rendőr dandártábornok, Tolna megye főkapitánya adta át az elismerést.

A rendvédelmi szakember 2000 júniusában végzett a rendőrtiszti főiskolán, azóta dolgozik Szekszárdon, itt is él. Tíz évet töltött el közben a Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán, majd átkerült a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztály Ügyeleti Alosztályra ügyeletvezetői beosztásba. Ezután a Közrendvédelmi és Ügyeleti Osztályon kiemelt főelőadóként, majd pedig a Rendészeti Igazgatóságon védelmi tisztként, ezt követően a Közrendvédelmi Osztály megbízott osztályvezetőjeként tevékenykedett. Jelenleg a Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztályának vezetője.

– Meglepődtem, de nagyon jólesik az elismerés, és komoly megtiszteltetés számomra – mondta lapunknak dr. Máté Csaba a kitüntetés átvételét követően. – A rendőri munka az esetek többségében csapatmunka, nálunk sincsen ez másként. Közrendvédelmi osztályvezetőként csak úgy tudom hatékonyan végezni a feladataimat, ha a kollégáim is jól dolgoznak. Az elmúlt két évben az általános feladatainkon túl – elsősorban a pandémia és az illegális migráció miatt – keletkezett pluszkötelezettségeink a megye közrendvédelmi állományát, beleértve a területi és a helyi szerveket is különösen nagy kihívás elé állították, ám ezeket kiválóan megoldottuk. Ezért azt gondolom, hogy az elismerés nemcsak személy szerint nekem, hanem a megye közrendvédelmi állománya egészének is szól – hangsúlyozta a közrendvédelmi osztály vezetője.