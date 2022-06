A jubileumi – sorban harmincadik – Gastroblues Fesztiválon Öt színpadon összesen ötven koncert várja a blues-, rock- és jazz zene szerelmeseit Pakson – tájékoztatott Gárdai Ádám. A fesztivál szervezőjétől megtudtuk, a korábban egyeztetett fellépők közül mindenki a megbeszéltek szerint érkezik.

Sőt, az Egyesült Államokból érkező péntek esti sztárfellépő, a gitáros Eric Gales aznap meghívottaknak egy zártkörű workshopot is tart, ahol gitártechnikájának jellegzetes fogásait, hangszereit ismerhetik meg. Ez ugyan zártkörű, de szerkesztett felvétele felkerül majd a fesztivál videomegosztó csatornájára, amelyet bárki megtekinthet. Szintén újdonság, hogy a vasárnapi fellépő délvidéki Ethnokor szombat délelőtt templomi koncertet is ad Miller Anderson, Herczku Ági és a Banda, valamint Fekete Tamás mellett.

Hétfőtől szerdáig a Gastro­blues klubban zajlanak a koncertek, ahol paksi zenekarok mutatkoznak be. – Mindig is fontosnak tartottuk, hogy ne csak nemzetközi sztároknak, hanem a helyi zenei élet képviselőinek is lehetőséget adjunk – fogalmazott Gárdai Ádám.

Gárdai Ádám szervező elmondta, hogy a Gastroblues Klubban a hét első napjától szerdáig a helyi, azaz paksi zenekarok kapnak bemutatkozási lehetőséget, csütörtöktől vasárnapig az ASE Sport Étterem veszi át a stafétabotot.

Pénteken nyitja kapuját az ESZI Csarnok, 16 órától a Premecz Mátyás Trió és a Kéknyúl fogadja igényes jazz zenéjével a közönséget. Szombaton mások mellett a Liszt Ferenc leszármazott Christoph Steinbach boogie muzsikájának, majd Tátrai Tibor gitárvirtuóznak és godfater nevű csapatának tapsolhat a publikum.

A vasárnapi, ingyenes szabadtéri programon a 70-es évek végének szupergroupja, a Dinamit játszik. A lágyabb stílus kedvelői szombaton, az evangélikus templomban Herczku Ági és a Banda népzenéjében, valamint Fekete Tamás, a Virtuózok győztese zongorajátékában gyönyörködhetnek.

Tavaly a járványhelyzet miatt ötszáz főnél több látogató nem vehetett részt egyszerre egy rendezvényen, az idei évre szerencsére megszűnt a korlátozás és a korábbihoz hasonló, sőt, a jubileum miatt talán még nagyobb számú vendégre számítanak: minimum napi nyolcszáz, ezer főt várnak, de a vasárnapi csúcsnapon akár 1500-an is megfordulhatnak majd a Gastroblues Fesztiválon – tudtuk meg.

Gárdai Ádám jelezte, az elővételben vásárolt jegyek számából korábban sem tudták megtippelni a résztvevők számát, vendégeik inkább a helyszínen szeretnek belépőt váltani, de a paksi és környékbeli szállásfoglalások komoly telítettséget mutatnak erre az időszakra.

Vannak, akik hotelekben, panziókban szállnak meg, de kollégiumi szálláshelyek is rendelkezésre állnak, emellett sokan sátoroznak, külön fesztivál kemping is működik ilyenkor – tájékoztatott a szervező, bár hozzátette, mostanra nemigen találni sehol szabad helyet.