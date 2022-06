Nyakas Gábor nem tud róla, hogy elkapta volna a koronavírust. Ha ez elvileg meg is történt, akkor gyakorlatilag tünetmentesen esett át a járványon. Ám sokkal inkább bizonyosnak mondható az, hogy a védekezés, az oltások felvétele megtette hatását és kellő védelmet nyújtott. A szekszárdi székhelyű Panteon Kft. ügyvezető igazgatója ezzel a jól felfogott érdekből származó intézkedéssel nem volt egyedül cége berkein belül. Amikor arra mód nyílt, szinte mindenki beoltatta magát és előtte, utána is maradéktalanul betartotta az óvintézkedéseket.

– Valamennyi kollégám megértette, hogy szükséges maszkot használni és nemcsak akkor, amikor találkozik velem – érzékeltette a fegyelmezettség magas szintjét Nyakas Gábor. – Ennek köszönhetően mindössze csak néhány munkatársunk lett beteg, különböző időpontokban. Tevékenységünkben ez semmilyen fennakadást nem okozott. Ennek a ténynek azért is van jelentősége, mert a járvány megyénkben és a megyeszékhelyen is áldozatokat követelt, emiatt a temetések száma valamelyest megnövekedett a korábbi esztendők hasonló időszakához képest.

– A kegyeleti munkát csakis a legnagyobb fegyelemmel szabad elvégezni – jelentette ki Nyakas Gábor. – Tennivalóink nem elsősorban a temetéssel kezdődnek. Amikor felkeresnek bennünket a gyászoló hozzátartozók, akkor pszichológiai készségünket is alkalmazni kell. Így lehetséges higgadtan, nyugodtan, kellő tapintattal áttekinteni, átbeszélni az érdemi tudnivalókat úgy, hogy az ott és akkor eljusson a szomorú, tanácstalan ügyfélhez. Az átbeszélések alkalmával szó esik azokról az előírásokról is, melyek nem biztos, hogy népszerűvé tesznek bennünket. Itt különösen a rendeletben foglalt szabályok betartására gondolok, de azért az emberek többsége tisztában van vele: ezektől nem lehet eltérni.

A közel harminc alkalmazottal működő Panteon Kft. jelenleg Alsónána, Alsónyék, Baja, Bátaszék, Hőgyész, Mözs, Szedres, Szekszárd és Tolna településeken van jelen, mint szolgáltató. Mint látható, nemcsak Tolna megyében, hanem Bács-Kiskunban is. Változó formában: van, ahol csak felvételi irodát, máshol bemutató termet is működtet, másutt pedig egy megbízottjuk tevékenykedik. A cég a teljes temetkezéssel gyakorlatilag minden ügyintézési terhet levesz a gyászoló hozzátartozók vállairól; legyen szó okiratok beszerzéséről, búcsúbeszéd összeállításáról, koszorúk és sírcsokrok megrendeléséről, síremlék készítéséről, szertartás megszervezéséről, újsághirdetés feladásáról és még lehetne folytatni a felsorolást. A lényeg az, hogy az összes intézni való elvégezhető egy helyen, a cég irodájában.

Az ügyvezető igazgató 2010 óta látja el tisztét. Több mint tíz esztendeje tehát akarva-akaratlan, de első kézből hallhat olyan tragikus történeteket, melyekről egy kívülálló általában nem szeretne tudomást szerezni. Nyakas Gábor egyrészt talán szerencsés alkat, képes lelkileg kellően felvértezni magát. Kollégáit is arra biztatja: fokozottan ügyeljenek arra, hogy ne vigyék haza azt, ami esetleg rájuk nehezedne. – Az ilyen súly a maga felőrlő hatásával a mindennapi munkát is gátolhatná – jegyezte meg.

Nyakas Gábor nagyon is tisztában van azzal, hogy vannak, nem is kevesen, akik számára jelentős anyagi megterhelést jelent elhunyt hozzátartozójuk eltemettetése. A Panteon Kft. eddig sohasem zárkózott el a teljesíthető anyagi megoldás közös megkeresésétől. Az árak a világhelyzet, például az orosz-ukrán háború miatt, sajnos nőnek. Megdrágult például a faanyag is, ez pedig hatással van mások mellett a koporsók árára is. Az ügyvezető igazgató gyakran szembesül a neki címzett, hol jóhiszemű, hol pedig némi irigységtől sem mentes megállapítással: „Könnyű neked, mert halálozás mindig volt és mindig lesz”

– Egyáltalán nem könnyű, több okból sem – hangzott a határozott cáfolat. – Egyrészt az irántunk tanúsított követelmények, elvárások igen magasak. Ez természetes és jogos igény és nem is lehet másképpen. Viszont ez úgy megfelelésben, mint fejlődésben szakadatlan kényszert ró ránk. Számolnunk kell a konkurenciával is, amúgy nekem meggyőződésem, hogy az egészséges verseny mindenkinek jót tesz. Jóllehet én alapból lelkiismeretesnek, kötelességtudónak tartom magam és ebben mások is megerősítenek, az említett okok miatt nem takaríthatom meg az állandó, fokozott és időnként fárasztó odafigyelést. Csak így őrizhetjük meg eredményeinket és erősíthetjük cégünk komoly erőfeszítésekkel megalapozott, jó hírét.

Történelmi ismereteinket is gyarapító emlékhely

Miként tekintsünk a temetőkre, mint különleges helyszínekre? Ezt is megkérdeztük Nyakas Gábortól, aki így válaszolt: – Mint egy tanulságokkal is szolgáló parkra. Számos temető ma már történelmi ismereteinket gyarapító emlékhely is. Erre jómagam akkor döbbentem rá, amikor Prága temetőjében elém tárult Smetana síremléke. Tanultunk ugyan a híres cseh zeneszerzőről, de mégis, ez a monumentális síremlék tudatosította bennem művészi nagyságát.

Ugyanezt az élményt átélhetjük a magyar főváros nagy temetőiben, de akár Szekszárdon is. Tehát miután leróttuk kegyeletünket elhunyt szeretteink sírjánál, érdemes egy rövid sétát tennünk. A megyeszékhely temetőiben is találkozhatunk helytörténeti nevezetességű személyek sírjaival. Emellett az az érzés is tovább erősödhet bennünk, hogy miután az emberi lét véges, érdemes, sőt, szükséges még életünkben megtenni mindent, ami jó, magunkért és másokért egyaránt.