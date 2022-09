Sztupa Péter közlekedési szakember. Alapvetően járművezető-oktatással foglalkozik, de most más miatt irányul rá a figyelem. Ügyet intéz. Speciális rendszámot szeretne a nemrég vásárolt, felújítandó Lada Nivájára, mégpedig ezt: CCCP-666.

‒ Mindig is tetszett a Niva – mondja –, s próbáltam olyat keresni, ami még eredeti állapotban van. Nem baj, ha kell rajta dolgozni a forgalomba helyezhetőség érdekében, csak ne legyenek rajta átalakítgatások. Ezt az 1986-ban gyártottat sikerült kifogni. Érték lesz, ha kipofozgatjuk. Tudni kell, hogy ma már egy jó állapotú Zsiguli is milliós tétel.

A régi Niva új tulajdonosának azonban még várni kell. Egyrészt a szerelési, a karosszériás és a festési munkák elkészültére, másrészt a rendszámra. Ez utóbbival lesz a több gond. Fellebbezés után most Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán vár elbírálásra a CCCP-666-os rendszámtábla ügye.

‒ Bementem a helyi okmányirodába – idézi fel a történteket –, az ügyintéző megnézte, hogy foglalt-e már ez a rendszám, látta, hogy nem, s közölte, hogy rendben, majd értesítenek. Aztán elutasítottak, olyan indoklással, hogy közrendbe ütköző bizonyos jelkombinációk használata, melyek sérthetik az itt élők illetve a túlélők érzelmeit. Miközben a KGB-s rendszámú autók vígan járják a magyar utakat, és az Alföldön működik egy CCCP Kft. is.

Fellebbeztem, s most várok a döntésre. Szovjet autóra szovjet rendszám. Sztupa Péter nem érti, hogy mi ezzel a baj. Ráadásul fizet is érte rendesen. Az ilyen típusú egyedi rendszám 114 ezer forint.

A NIVA-666-ot simán megkapná

Sztupa Péter 1978-ban született. Végzettsége: közlekedésgépész technikus. Tolnán vett házat a párjával, jelenleg is ott él. Szekszárdon az Opel szalonban dolgozott egy ideig, aztán kamionozott, s most már 13 éve járművezető-oktató. Szereti a természetet és a régi autókat, azok közül is a Lada Nivát.

Vett egy felújítandót. A közeljövőben vadászvizsgát tesz, az erdei portyákhoz is jól jön majd a terepjáró. Bár az egyedi rendszám kiváltása problémás. A NIVA-666-ot simán megkapná, a CCCP-666-ért küzdeni kell.