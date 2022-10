Vén Attila polgármester és az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a falu lakói biztonságban és egyre komfortosabban érezzék magukat a településen. – Az idei év fejlesztései közel hetvenmillió forint értékben valósultak meg. Ezen összegből az önkormányzat körülbelül tíz százalékot tudott fedezni. Az egyik legfontosabb cél az utak és a járdák felújítása volt, így végre megújulhatott a Szabadság utca teljes útszakasza és a járda is, a Damjanich utca járdája, a Köztársaság és az Ady utcák útburkolata, valamint a Kossuth Lajos utca egy része – kezdte beszámolóját a polgármester.

Az egyik legfontosabb cél az utak és a járdák felújítása volt, ezeket a fejlesztéseket szeretnék folytatni.

Fotós: Mártonfai Dénes

A Magyar Falu Programban nyert forrásoknak köszönhetően eszközbeszerzésre is adódott lehetőség. Így a település egy fűnyíró traktorral, valamint két damilos fűnyíróval is gazdagodott. Ezen eszközök segítségével gyorsabb és könnyebb a parkok és zöld területek karbantartása. A tanyagondnoki busz érkezését jövőre ígérték, igaz, a nyertes pályázat támogatói okirata és az erre szánt keretösszeg már megérkezett. Ez nagyban segíti majd az idősek és az autóval nem rendelkező emberek közlekedését. A játszótér bővítését is egy sikeres pályázatnak köszönheti a falu, a legkisebbek már birtokukba vehették az újonnan épült hatalmas hajót.

A fejlesztések és bővítések ezzel még mindig nem értek véget. A temető új urnafallal bővült, kétszer huszon­nyolc férőhelyet alakítottak ki. Emellett a Malom épületében felújították a fürdőszobát, így még komfortosabban érezhetik magukat ott a vendégek. Az ország fásítási programjában is részt vett Medina, a faluban összesen harminc fát ültettek el, ebből tizenhat gömbszivar és tizennégy hársfa eresztett gyökeret a településen. A fejlesztések mellett az önkormányzat önerőből kamerarendszert is telepített, így az itt élők nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

A rengeteg fejlesztés mellett a kultúra és a kikapcsolódás is nagy hangsúlyt kapott idén. Zenés esteket, szüreti felvonulást és több kisebb kiállítást is szerveztek Medinán. Július 22-én a könyvtárban Kovács Gábor hangszerkiállítását és bemutatóját láthatták az érdeklődők, majd a könyvtár udvarán a HuMen Brass Band és a Medinai Tamburazenekar adott igazán színvonalas koncertet. A júliusi Anna-bál sem maradhatott el, mely a civil szervezés magas fokának volt ékes bizonyítéka.

A könyvtárban Kovács Gábor hangszerkiállítását és bemutatóját láthatták az érdeklődők a nyáron.

Fotós: Mártonfai Dénes

Augusztus 26-án családi napot tartottak a kistelepülésen. A nap folyamán minden korosztálynak igyekeztek kedveskedni a szervezők. Vén Attila a megnyitón kiemelte, hogy a falu olyan, mint egy ember. – A falu teste a külleme, a megjelenése, látnivalóinak és természeti adottságainak sora. És van lelke is, ahogyan az embernek is. A falut a benne lakók töltik meg élettel. Közös összefogással és munkával pedig még szebbé és élhetőbbé varázsolhatjuk lakóhelyünket – mondta a polgármester. A családi nap célja az összetartozás erősítése volt.

A gyermekek délelőtt kézműveskedtek és ügyességi játékokon vettek részt, de volt lángoskóstoló, rendőrségi és tűzoltó-bemutató, valamint habparti is. A családi nap délutánján ünnepi testületi ülésen díjakat adtak át azoknak, akik a közösségért végzett munkában kiemelkedőt alkottak. A hagyományoknak megfelelően köszöntötték a település legidősebb és legfiatalabb polgárát is. Továbbá a könyvtárban horgoláskiállítást láthatott a nagyérdemű, majd az Iszkába zenekar, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tagozata és a Zabavna Industrija zenekar lépett színpadra.

A családi nap célja az összetartozás erősítése volt. Minden korosztály talált magának programot.

Az ősz beköszöntése sem vetett véget a programoknak. A szüreti felvonulás idei különlegessége az volt, hogy a megszokott lovaskocsik helyett vagány kabriók szállították az előkelőségeket. A hangulatról a Kajdacsi Gyöngyvirág Néptánc Együttes, a Tengelici Férfikórus, a Lila Orgonák Roma táncegyüttes, valamint a Csámpai Country Road Club táncosai gondoskodtak. Október 16-án a Medina-szőlőhegyi kis kápolnában mintegy százan gyűltek össze, hogy elhunyt családtagjaikról megemlékezzenek. A szentmisét Bíró László tábori püspök celebrálta, aki maga is itt gyerekeskedett. A környéken nincs olyan ember, aki ne ismerné Bakó Györgyöt. Meghatódva mesélte, hogy az ő szülei voltak az elsők, akik a kis kápolna falai között esküdtek meg. Medina önkormányzata is támogatta a rendezvényt, amely a szentmise után szeretetvendégséggel zárult.

Október 23-án hálaadó istentiszteletet tartottak a hősök emlékére.

A kis település gazdag kulturális élete novemberben is folytatódik, ugyanis november 25-én tartják a Splinters együttes megalapításának hatvanéves jubileumát. Vén Attila polgármester összegzésében elmondta, elégedett az idei év teljesítményével, hiszen idén rengeteg nem várt negatívum és akadály ütötte fel fejét a kontinensen és a környező országokban is. Ennek ellenére bizakodó a jövőt nézve. – Bízom benne, hogy a tervezett felújítások megvalósulnak a következő évben, melyek között elsősorban továbbra is az utak és a járdák megújulása szerepel. Összességében elégedett vagyok az idei munkával, költségvetésünk stabil és biztonságos – tette hozzá Medina polgármestere.

A fotókat Kiss Albert és Mártonfai Dénes készítette.