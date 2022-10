A leányvásár szépei: ezúttal különdíjat is kiosztott a zsűri

A leányvásár szépeit nem a klasszikus szépségversenyek sablonjaival méricskélik, itt a 90-60-90 nem értelmezhető, bikinit és tűsarkút sem kell ölteni. Ha a 25-30 kilót is nyomó selyem, brokát, aranypaszomány, slingelt szoknya és kötény nem takarná, láthatnánk viszont akár 5-6 alsószoknyát is. Amelyet a főként sárközi motívumokat viselő lányok koszorúba tűzött hajkoszorúikkal, csípőre tett kézzel, kacér tekintettel vonultatnak végig a városon, hogy egykor a legényeket, ma a pontozókat meggyőzzék, ezeket a ruhakölteményeket viselni is tudni kell.

A Leányvásár legszebbjének az idén a sárpilisi Buzás Barbarát találták, a közönség választottja Kardos Dorina lett, és egy különdíj is gazdára talált, azt a bátai Balogh-Szabó Kata érdemelte ki.