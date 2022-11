Boros Jolán tiszteletére tartott megemlékezést a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Boros Jolán operaénekes, magyarnóta énekes, népdalénekes 1914-ben született a településen. Tizennégy éves korában került fel Budapestre a Zeneakadémiára, ahol opera szakon szerzett diplomát. A szegedi színház opera társulatába 1943-ban került, majd a háború idején visszajött Budapestre, ahol az akkori igazgató nem vette fel az Operába a származása miatt.

Így hát magyarnóta énekesnő lett, szabadúszóként járt fellépésekre, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is fellépett, többek között Párizsban is. Sok felkérést kapott, filmben is szerepelt. Boros Jolán a zombai romák példaképe, emlékművet állítottak a tiszteletére, és a Roma házban emlékfala is van. A hétvégi megemlékezésen közreműködött Bíró Jolán és Orsós György a művésznő dalaival, valamint a Zombai Virágszálak Roma Club.