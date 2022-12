Közösség 1 órája

Büchenbachból érkezett a Mikulás Németkérre

A településen számtalan programmal színesítik az adventi időszakot, de a németkériek nagy hangsúlyt fektetnek az ünnepi hangulat megteremtésénél a dekorációkra is. A falu központjában és a Németkérhez tartozó hardi településrészen is külön betlehemet díszítettek a helyiek és az adventi gyertyagyújtás is mindkét részen vasárnaponként megtörténik.

Múlt pénteken felállították Németkér karácsonyfáját is, amely már több évtizedes hagyomány. Ekkor látogatnak ide ugyanis a németkéri testvértelepülésről, Büchenbachból a helyiek barátai, akik a fenyőt hozzák. A fát a helyi civil szervezetek segítettek felállítani, majd feldíszíteni idén is a település központjában, ahol hagyományosan vendégül láttak mindenkit finom hurkával, kolbásszal, teával és forralt borral. Fotó: beküldött kép. Nagy Anikó szervezőtől megtudtuk, a programot idén is a németkéri óvodások német és magyar nyelvű fellépése színesítette a művelődési házban. Ezt követően a büchenbachi mikulás kedveskedett egy kis ajándékkal a németkéri gyerekekenek. Fotó: beküldött kép. Idén először szervezték meg az élő adventi naptárt, melynek célja a közösség összekovácsolása, valamint egy kis móka becsempészése a szürke mindennapokba. – Németkéren huszonnégy önként jelentkező lázas izgalommal dekorálja ki napról napra meseszép alkotásokkal ablakait, melyeken az adott hónap adott napjainak száma is megtalálható – mondta a kezdeményezés hátteréről a szervező, Sólya Beatrix. Hozzátette, mindez december 24-ig tart, majd karácsony napjától egészen szilveszterig lehet szavazni a nagyérdemű által legjobbnak talált díszletre a település közösségi oldalán. Fotó: beküldött kép. A program úgy működik, hogy minden élő naptárban kinyílt ablak fotója felkerül az említett oldalra egy térkép kíséretével, melynek segítségével a kisgyermekes családok megkereshetik az adott naphoz tartozó ablakot, ahol a dekoráció készítői kis vendéglátásban is részesítik a látogatókat: aprósüteményt, teát és forralt bort kínálnak. Az utolsó adventi napig mindenkinek lehetősége van megkeresni az ablakokat és arról fotót készíteni, majd elküldeni a szervezőnek. Annak az ablaknak az alkotója, amely a legtöbb szavazatot kapja, és az a számvadász csoport, amelyik a legtöbb képet küldi be, nyereményben részesül – tudtuk meg Sólya Beatrixtől.

