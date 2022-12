“Ékköve a Pécsi Tudományegyetemnek a Művészeti Kar” – hangsúlyozta Bódis József, az UQA elnöke, aki egyben a PTE Aukció 2022 program ötletadója is.

“Abszolút sikernek tartom ezt, de nem a forintok okán, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a 41 munkából csak néhány nem kelt el, ami azt jelenti, hogy a műveknek a bő 80%-a tetszett a műértő, műkedvelő közönség számára, és el tudják képzelni az adott alkotást a házukban, irodájukban. Ez fantasztikus” - összegezte az eseményt Lengyel Péter, a PTE Művészeti Kar dékánja.

Lengyel Péter, a PTE Művészeti Kar dékánja röviden üdvözölte az egybegyűlteket és már kezdődött is az esemény, mely a magyar felsőoktatás gyakorlatában páratlan.

“Regisztrált tárcsákkal lehet licitálni, de ha valakit elkap a lendület és a szenvedély, kézzel is jelezheti a licitet” - ismertette Winkler Nóra, az aukció vezetője a szabályokat a jelenlévőkkel. Volt is erre több példa az este során, ahogy arra is, hogy parázs licitháború alakult ki egy-egy alkotás kapcsán, az ember csak kapkodta a fejét.

Egyes alkotások keletkezésének története is kiderült: “Ezek mindig, kivétel nélkül személyes történetek, és ezek, valamint a technikai tudás, a "csinálás" nemcsak annak ad élvezetet, aki létrehozta, hanem annak is, aki az alkotást nézi.“

Winkler Nóra azt is hozzátette: “A végső összeget én mondom majd, de mögöttem egy teljes hadsereg dolgozik, hetek, de inkább hónapok óta!” Elmondta: “Amitől más ez az árverés,mint az összes többi, az az, hogy noha szívderítő árakon kelnek el kortárs alkotások országszerte, a legtöbb eladási ár 20-25 %-a az aukciós házaké lesz. Ma, itt Pécsett az aukcióval a Művészeti Kar működését támogatjuk, de közben nemzetközi hatása is van annak, amit teszünk. Nemcsak az a gondolkodásmód meghatározó, melyekben a művek megszülettek, hanem a ma este ennek a hagyománynak a jövőjét is meghatározza.”

Az est végére a licitálók csaknem hatmillió forintot költöttek el a kikiáltott művekre.

