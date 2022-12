A TEOL.hu-n olvastunk azokról a sárkeresztúri nagyszülőkről, akik nevelik unokájukat, mivel a lányuk súlyosan megsérült egy autóbalesetben. Rengetegen összefogtak az ügy érdekében. A Bikácsi Húsnál nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás így mi is csatlakoztunk, írta facebook posztjában a Bikácsi Húsboltnál dolgozó Szabó Balázs.

Továbbá azt is, hogy ők is imádkoznak azért, hogy a fiatal anyuka, Ketti felépüljön. Kolléganőjével meglátogatták a nagyszülőket és unokájukat, és a Bikácsi Hús által készített finomságokkal kedveskedtek nekik. Megígérték azt is, hogy karácsony előtt visszatérnek, és a fenyőfát is elviszik a kislánynak.