Bátaszéken nőttem fel, ahol jelenleg is élek – mondta Kelemen Erika. – Középiskolai tanulmányaimat a Lengyeli Apponyi Sándor Szakképző Iskolában végeztem, onnan mentem a Kecskeméti Főiskolára, ahol 1999-ben végeztem, mint kertészmérnök. Amikor a hegyközséghez kerültem, nagyon sokat tanultam az akkori hegybíróktól, borászoktól. Lehetőségem volt borversenyekre, tanulmányutakra járni, ezeken sok tapasztalatot szereztem.

A hegyközséghez 1998 áprilisában került. Mészáros Pál akkori hegyközségi elnök kereste meg azzal, hogy a főiskola mellett nincs-e kedve a hegyközségnél dolgozni, mivel egy korábbi találkozásuk alkalmával említette neki, hogy a szakdolgozatát a Szekszárdi Hegyközség munkájáról írja. Ezt követően 2003-ig mint adminisztrátor dolgozott és tanult bele a munkafolyamatokba, ekkor azonban a szekszárdi közgyűlés bizalmat szavazott neki, és 5 évre megválasztották hegybírónak, majd 2008-ban újabb 5 évre. Heimann Zoltán felkérésére 2006-ban a Szekszárdi borvidék titkára is lett, ezt a munkát hét évig végezte.

– Az új hegyközségi törvény 2013-ban a hegybírókat kiemelte a hegyközségből, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) vezetése alá kerültünk. A választmány tett a hegybíró személyére javaslatot, így újra bizalmat kaptam a szekszárdi termelőktől. Innentől kezdve már a hegybírók közigazgatási munkát látnak el. Itt egy 5 éves időszakban mint körhegybíró tevékenykedtem, és az egész borvidék hegybírói munkáját láttam el. 2017 év végén egyéb okok miatt úgy döntöttem, hogy a Bátaszék Térségi Hegyközségnél már nem folytatom tovább a munkát, és visszatértem a Szekszárdi Hegyközséghez. Köszönettel tartozom a Szekszárdi Hegyközség választmányának, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Dr. Bodri István elnök mindenben számít a munkámra, ez a bizalom fontos számomra.

– A közel negyed évszázad alatt nagyon sok gazdát, termelőt megismertem. A Szekszárdi Hegyközség területén sok zártkert található, így rengeteg termelő tartozik hozzám. Sok kérdés érkezik a telepítésekkel, kivágásokkal kapcsolatban. Érdeklődnek a pályázatok iránt is.

A szabadidőmben általában olvasok, zenét hallgatok, koncertekre járok. Ha van lehetőségem, szeretek a különböző borvidékekre ellátogatni és megismerni a borászatokat. Jelenleg a szüreti bejegyzés iránti kérelmek feldolgozása és a seprős újborok rögzítése történik. Továbbá a szerkezetátalakítási támogatást igénylő termelők kivágás előtti helyszíni szemléje folyik.

– A hegyközségi rendszer nagyon sok változáson esett át az elmúlt 25 év alatt. A változások mindig kihívást jelentettek és jelentenek ma is. Átéltük a hegyközségek összeolvadását, amikor is a borvidéken az öt hegyközségből kettő lett (a Bátaszék Térségi és a Szekszárdi Hegyközség). A jövedéki törvényt 2000-ben vezették be, ami szintén kihívást jelentett. Az uniós csatlakozás, az eredetvédelmi rendszer bevezetése mind-mind erőpróbára tette a hegyközséget és a termelőket is. Úgy érzem, ezek a változások zökkenőmentesen mentek nálunk.

– Kilenc éve már, hogy közigazgatási feladatokat lát el a hegybíró, ezt nehéz volt a termelőkkel elfogadtatni. Úgy érzem, sikerült megtalálni az egyensúlyt, hogy ha kell, „hivatali személyként” járjak el, és ha kell, a termelők bizalommal is tudjanak hozzám fordulni. Jelenleg az e-pincekönyv bevezetése az előttünk álló feladat, ami tulajdonképpen az elektronikus ügyintézést jelenti. A HNT minden segítséget meg fog adni azoknak a termelőknek, akiket érint az átállás.