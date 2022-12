Hétfőn Budapest, a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ adott otthont a Nemzedékek Éve záró találkozójának és ezzel együtt a 30. Katonanemzedéki Találkozónak. Ezek a találkozások szép hagyománnyá váltak. A BEOSZ-ünnepség ezután elismerések átadásával folytatódott. A kitüntetett személyek között volt Nagy Imre, a TMSZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola volt igazgatója. Az intézmény egykori vezetője, aki jelentős szerepet játszott a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága ötéves történetében, a BEOSZ Közösségéért Érem Arany Fokozatát vehette át.

– Nagy Imre a kezdetektől átérezte azt a bajtársi szellemet, amely az egykori 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század tagjait jellemezte – méltatta a kitüntetett tevékenységét a felterjesztők nevében Szikora Mihály nyugalmazott ezredes, a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága elnöke. – Személyesen is érdeklődött a vezetése alatt álló oktatási intézmény – az egykori laktanya – épülete és volt lakóinak története iránt. Pozitív emberi tulajdonságaival, beleérző képességével gyorsan kivívta a veterán katonák elismerését. Ez különösen akkor vált érezhetővé, amikor – lehetőségei függvényében – évről évre biztosította, hogy a Vegyi Sugár Felderítő Találkozó alkalmából Szekszárdra érkező vendégek úgy az egykori laktanyai épületben, mint a baráti összejövetel más helyszínén, kulturált körülmények között emlékezzenek fél évszázaddal korábbi katonaemlékeikre.

Szimbolikusan és a valóságban is különös jelentőséggel bírt, amikor 2017. május 20-án, közel ötven év után először léphettek be hajdani elhelyezési körleteikbe az egykor ott szolgált katonák. Nagy Imrének jelentős szerepe volt abban, hogy 2018-ban az épület falára kerülhetett az egykori katonák által finanszírozott, a volt 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő századra emlékező márványtábla. A VI. Vegyi Sugár Felderítő Találkozón már személyes szerepet is vállalt: az épület legújabb kori történetéről szóló beszámolóját a résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták.