Aranyvasárnap délelőttjén Varázslatos Advent címmel kézműves játszóház várta a gyerekeket és szüleiket a Babits Mihály Kulturális Központ Bödő termében - a nagy érdeklődés miatt két turnusban. Délelőtt telt ház volt, de délután kettő és öt óra között is nagyon sokan érkeztek a rendezvényre. A gyerekek mézeskalácsot készíthettek: a begyúrt tésztát ők nyújthatták, szaggatták és díszítették, a felnőttek pedig a kihelyezett sütőben tíz perc alatt megsütötték nekik.

Sok családot vonzott a Varázslatos Advent kézműves foglalkozás (Fotó: BMKK)

Volt játszósarok és kézműveskedés, amely során kisgyerekek délelőtt karácsonyfadíszeket készítettek, kiscsizmát és korcsolyát varrtak, gyöngyöt fűztek, csillámtetkóval díszeleghettek. Délután képeslapokat, „Jókívánság Manó”-t, karácsonyi manót varrtak, arcot festettek, és ekkor is készítettek karácsonyfadíszeket. Mesekönyv csere-berére is volt lehetőségük, ha elhozták a régi megunt, de jó állapotú mesekönyvüket, akkor lecserélhették egy számukra teljesen újra. A szervezők az eseményen meleg teával is kedveskedtek a gyerekeknek.