Rendhagyó főpróbát tartott tavaly december elején a a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola – Valéria Dienes Grundschule emeleti nagytermében a Deutsche Bühne Ungarn. A Was wir zu wissen glauben – Amit tudni vélünk – című, színházpedagógiai foglalkozással is egybekötött darabban két új társulati tag is bemutatkozott. Niklas Schüler és Dominik Spies több azonossággal rendelkezik: például mindketten ugyanazon évben születtek a német fővárosban.

– Felszabadultak színész pozícióink és meghirdettük Magyarországon és német nyelvterületen két színész állást – mondta el lapunknak Lotz Katalin, a a Deutsche Bühne Ungarn igazgatója. – Összesen nyolcan jelentkeztek a két helyre. A meghallgatásokat tavaly májusban tartottuk és erre a két kollégára esett a választásunk. Nagyon gyorsan beilleszkedtek csapatunkba, erősítik a művészeti munka magas színvonalát.

Niklas Schüler 1993-ban született Berlinben. Érettségi után kertészmérnöki és tanári diplomát szerzett. Ezután mégis úgy döntött, hogy színész lesz. Ezért 2018-ban úgy döntött, hogy tanulmányait a Zinnowitz városában található Theaterakademie Vorpommern – Előpomerániai Színházi Akadémia – falai között folytatja. Az intézményben mások mellett Bogdan Koca lengyel színésszel, Stephan Bruckmeier osztrák rendezővel és Paul Sonderegger ugyancsak osztrák színésszel és rendezővel dolgozott együtt. Már a képzés alatt is saját produkciókat és filmes projekteket rendezett. Tavaly októbere óta tagja a Deutsche Bühne Ungarn társulatának. A csatlakozásban vonzotta, hogy külföldön élhet és belülről ismerhet meg egy új kultúrát.