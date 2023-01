Ha valakit kiváltképp érdekelnek Tolna vármegye Honfoglalás- és kora Árpád-kori töredéknépei, akkor jó helyen kopogtat Ódor János ajtaján. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója ugyanis népvándorlás korának szakértője, de olyan alapossággal, hogy tudástárába a több mint ezer éve élt eleink fonás és szövés technikája is gond nélkül belefér. A megye számos helyszínén vezényelt le ásatásokat, különleges leletek tömegét feltárva.

Az intézmény vezetője kedveli a kvízjátékot is, egy ilyen jellegű, népszerű televíziós játékban ötmillió forintot nyert. A pénz egy részéből, gyermekkori álmát megvalósítva, négy hetet töltött Új-Zélandon.

Életének egyik legkülönlegesebb és legemlékezetesebb epizódját azonban tizenhárom évvel ezelőtti angliai útján könyvelhette el. A britföldi kiruccanás megkoronázásaként a Kerekasztal lovagjainak egyikével, Sir Bedevere-rel sörözött egy londoni pubban. Sir Bedevere egyébként nem más, mint a legendás Monty Python egykori, a Gyalog-galopp című filmben is szereplő tagja, Terry Jones. A világszerte ismert személyiség egy szekszárdi látogatást követően hívta meg Ódor Jánost nemcsak a londoni kocsmába, hanem saját házába is.

Erről a találkozásról, mely évekig tartó levelezést is eredményezett, nem született Ódor János tollából novella. Nincs kizárva, hogy egyszer napvilágot lát ez a mű is, hiszen a múzeum igazgatója több alkalommal is jelentkezett már irodalmi lapokban írásaival. A teol.hu podcast újabb, sokoldalú vendégének tehát lesz miről beszélnie következő műsorban.

