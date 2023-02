Az elmúlt egy hónap többek között az önkormányzat és intézményei idei évi költségvetésének előkészítéséről szólt. Ennek keretében február 8-án együttes ülést tartottak Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek képviselő-testületeivel, amelynek keretében elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, illetve elfogadásra javasolták a képviselő-testületek a gondozási központot és a városi óvodát fenntartó önkormányzati társulások költségvetését is, számolt be az eseményről a bataszek.hu.

Mindegyik költségvetés szinte csak az alapvető működéshez szükséges bevételeket és kiadásokat tartalmazza, de ennek ellenére a múlt évhez képest a hivatal esetében mintegy 38 százalékos, a gondozási központ fenntartásához 65 százalékos, a városi óvoda fenntartásához 262 százalékos önkormányzati saját forrásból finanszírozandó hozzájárulás-növekedés pénzügyi fedezetét kell biztosítani.

A önkormányzati saját forrás biztosításának okozója, hogy az állami támogatások csekély mértékű növekedése nem fedezi a béremelkedésből, az energiaköltség növekedésből vagy az élelmiszer-alapanyag növekedésből adódó igen magas kiadásnövekedést

A képviselőtestület rendkívüli ülést is tartott. Ezen az ülésen elfogadásra került a Bát-Kom 2004 Kft. idei évi üzleti terve. A legfontosabb eredmény, hogy biztosítja az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásokat és jelenleg úgy látszik, hogy a tanuszoda egész éves működtetéséhez szükséges forrásokat is biztosítani tudják. Ez a tavalyi évhez képest mintegy 28.1 millió forinttal több, összesen 164.3 millió forint önkormányzati forrást fog igényelni, mondta a polgármester.

A Bátaszékért Marketing Kft. idei évi üzleti terve nem került tárgyalásra, mert még nézetkülönbség van a nyilvánosság, médiamegjelenés kérdéskörében, nevezetesen, milyen módon (tv, vagy internet) és milyen mértékben, költségen és kinek a bevonásával végezzék el ezt a feladatot, illetve a bornapok megrendezésében sincs egyetértés.

Abban viszont egyetértés volt és döntés is született, hogy a Marketing Kft. alapműködéséhez és a „klasszikus” városi rendezvények megszervezéséhez szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat, ez az összeg 49,4 millió forint.

– A képviselő-testület legfontosabb feladata minden évben az önkormányzat költségvetésének megalkotása. Ilyenkor kell a lehetőségekhez igazítani a terveket, elvárásokat, vágyakat. Ez olykor kevesebb, máskor több kompromisszumot igényel – mondta portálunknak a testületi ülést követően Puskás Imre.

Az önkormányzati képviselő szerint a szomszédunkban zajló háború nem növelte Bátaszék város önkormányzatának mozgásterét sem, hiszen az energia árak növekedése jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatokra fordítható anyagi lehetőségeket.

– Ez annak ellenére is így van, hogy a kormány igyekezett az önkormányzatok, így Bátaszék nehézségeit enyhíteni, ami az energia költségek 45 millió forintos kompenzációjában is megnyilvánult – tette hozzá.

–Legfontosabb feladatunk, hogy olyan költségvetést fogadjunk el, amely működőképességet biztosít az óvoda, a egészségügyi ellátás, a szociális gondoskodás megfelelő szintű ellátásához. Elengedhetetlen az is, hogy azoknak, akik ezeket a szolgáltatásokat nyújtják számunkra, a jövedelme is növekedjen, figyelemmel az inflációra is.

Ennek finanszírozását eddig is támogatta a kormány, így lesz ez idén is – véli a képviselő, aki azt is jelezte, hogy támogatnák az egyesületek működését. Szerinte továbbra is teret kell adni a helyi kulturális rendezvényeknek és takarékos, de a kor elvárásainak megfelelő helyi nyilvánosságot is biztosítaniuk kell.

Puskás Imre rámutatott: a jövő héten úgy kell elfogadniuk a költségvetést, hogy ezek a szempontok is érvényesüljenek, de közben ne adják el a „családi ezüstöt”, az önkormányzat minden mozdítható vagyonát egy-egy vidám nap biztosítása érdekében.

– Amikor az idei költségvetésről döntünk, akkor tudnunk kell, hogy lesz majd 2024 is, amikor újra biztosítanunk kell a város színvonalas működését – hangsúlyozta.