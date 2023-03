A felszentelés ebben az esetben nem esik egybe a megnyitással, hiszen mint a beszédekben is elhangzott, a koronavírus-járvány idején megnyitott központnak nem lehetett ünnepélyes megnyitója. Viszont a járóbeteg-ellátás annyira jól üzemel, hogy a nyitás óta 200 ezer páciens lépte át a klinika küszöbét. Ugyanakkor a szentelésen is volt mit ünnepelni, hiszen folyamatban van a kórházi szolgáltatás engedélyeztetése, emellett számos olyan új orvosi eszköz használata kezdődik meg a közeljövőben, amelyek a legmodernebbek nemcsak Szatmár megyében, hanem az egész régióban. Nagy fontosságot tulajdonítanak továbbá a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a daganatos betegségek szűrésének is – olvasható a Maszol.ro hírportálon.

Az ünnepségen Schönberger Jenő szatmárnémeti római katolikus megyéspüspök kezdte a köszöntők sorát, aki rövid visszatekintésében kitért az egykori Zárda történetére. A teljes Zárda-épületben, pontosabban a templomhoz tartozó melléképületekben apácák laktak, valamint betegeket ápoltak, leánynevelő intézet is működött ugyanitt. A kommunizmus éveiben azonban „letörték a szárnyakat”, azaz elvették az irgalmas rendiektől a Zárda templomhoz tartozó két épületszárnyat.

A jobb oldaliban most egy ideje a Boldog Scheffler János Központ működik, egy magyar–román határ menti projekt révén pedig létrejöhetett a bal szárnyban a Hám János Orvosi Központ. „Itt vagyunk, ebben a Szűzanya tiszteletére fölszentelt templomban, és úgy érzem, hogy a Szűzanya a palástját mindkét oldalára megint nagyra nyitotta, hogy az egész környéket és a város minden rászorulóját tudja oltalma alá fogadni. Ez egy csoda, ami itt megvalósult. És tudom, hogy ez a csoda, ami Isten gondviselő szeretetének a csodája, nem valósulhatott volna meg a mi erőnkből” – mondta a megyéspüspök, megköszönve a támogatást mindenkinek, aki dolgozott ennek a csodának a megvalósulásáért.