A víz világnapja ugyan szerdán volt, a rendezvényt azonban pénteken, ragyogó tavaszi időben tartották, amely két részből állt – írta a dunaföldvári portál. Délelőtt három ötödikes osztály számára szerveztek interaktív órát a Stefánia állóhajón. Az előadás nagyban épült a gyerekek eddig szerzett ismereteire, emellett széleskörűen mutatta be nekik a vizes élővilágot, a vízgazdálkodást, a vízi környezetet. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, sokat kérdeztek, sőt még véleményt is mondtak a nyílt óra folyamán. A program célja egyúttal az is volt, hogy a fiatalokat közelebb hozzák a vizes témákhoz, ami a visszajelzések alapján sikerült is.

Dunaföldváron a víz világnapjától elválaszthatatlan Beszédes József a város egyik meghatározó alakja. A vízépítő mérnök munkája – aki februárban 161 éve hunyt el – aktívan meghatározta a jelenlegi városkép alakulását, de országos jelentőségű is volt, a maga idejében úttörőnek számító vízrendezési elképzeléseivel és munkásságával.

A délután folyamán több helyen is koszorúztak Beszédes József előtt tisztelegve, elsőként a Beszédes József Általános Iskola előtt, majd annál a háznál, ahol Beszédes József egészen a haláláig élt. A következő állomás a Béke tér volt, ahol először az általános iskola kórusa énekelt, majd Sződi Imre és Papanek László mondott beszédet. Az itt található Beszédes szobornál is elhelyezték a koszorúkat, majd együtt átvonultak az utolsó helyszínre, a temetőbe, s tisztelegtek a neves vízépítő mérnök sírjánál.