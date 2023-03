Influenza, hányás-hasmenés, lázas-torokfájós megbetegedések és még skarlátgyanús esetek is előfordultak Pavlovics György, gyermekorvos praxisában az elmúlt napokban. Covidra már nem tesztelnek, de feltételezhetőnek tartja, hogy kis páciensei között voltak koronavírussal küzdők.

– A bölcsődébe járó kicsiknél a calicivírussal is találkoztunk. Volt olyan napunk, amikor a hétszáz fős praxisomból ötven-hatvan gyerek jelent meg a rendelőben. Ismerek olyan gyermekorvost, aki arról számolt be, hogy napi százan felkeresték – mondta Pavlovics György.

– Tapasztalataink alapján az év ezen időszakára már le szokott csengeni a nagy betegséghullám. A változékony idő igen rapszodikussá teszi a megbetegedések számát. Egyes napokon alig jönnek, máskor rengetegen – állapította meg Pavlovics György. A gyerekek nagy különbségekkel vészelik át a betegségeket. Némelyek egy nap alatt túlesnek rajta, másoknál hosszan elnyúlik a köhögés időszaka. Sokan fejfájásra, végtagfájdalmakra panaszkodnak, de az orvos szerint a tünetek is egyénfüggők. Kórházba senkit nem kellett utalnia, ketten mutattak tüdőgyulladásos tüneteket.

Pavlovics György praxisában is sok a beteg.

Fotós: Lang R.

Fekete Julianna felnőtt praxisában is hasonlóan sokan megfordultak a napokban. Ötven-hatvan fő sem ritka naponta, de egyes napokon nyolcvanra emelkedett a beteglétszám.

– A felnőttek is részben influenzás megbetegedésekkel keresnek fel bennünket. Magas láz, izomfájdalom, légúti problémák – sorolta a tüneteket Fekete Julianna. Tapasztalatai alapján az enyhe légúti tünetekkel, és makacs, elhúzódó köhögéssel járó betegség a gyakoribb, a koronavírus ritkább, de találkozott arcüreggyulladással és fülkürthuruttal, makacs náthával járó változattal is a háziorvos.

– Ezek a megbetegedések általában január–februárban lecsengenek. Márciusban szokatlan. Most elhúzódóbbnak tűnik.

A szájmaszk viselete már nem kötelező, így kevésbé védettek az emberek a kórokozókkal szemben

– mondta a háziorvos. Hozzátette, abban nehéz lenne állást foglalni, hogy kell-e a maszk, mert viselésével az emberek nem találkoznak a vírusokkal, amelyek az immunrendszer aktív működéséhez szükségesek. Fekete Julianna kiemelte, elsősorban huszonéves, fiatal felnőttek keresték fel az elmúlt időszakban.

Átlag felett az utóbbi hetekben

Az elmúlt héten csaknem 276 ezren fordultak orvoshoz az országban akut légúti fertőzés miatt, 63 ezer betegnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak az orvosok. Somogyban a kilencedik héten 3725, a tizedik héten 3080-an jelentettek beteget. Országos átlagon felüli a megbetegedések száma Somogy vármegyében. A kilencedik héten 3035, a tizediken 2833 fő fordult akut légúti megbetegedéssel orvoshoz országosan 100 ezer főre vetítve.