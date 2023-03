A GVB ülésén szó volt az Európai Unió „Városokkal a városokért” programjában korábban nyert pályázatról, melynek segítségével kidolgozták Szekszárd távfűtésének részlegesen megújuló energiával történő ellátásáról szóló elképzelést. Ezt az önkormányzattal kötött szerződés alapján a budapesti Reál-Energo Kft. dolgozta ki, s a tanulmányt annak ügyvezetője, Lakatos Tibor ismertette a bizottság tagjaival.

Fotó: a szerző felvétele

A Nemzeti Energia Stratégia célként tűzi ki, hogy távfűtőrendszer legalább ötven százalékban megújuló energia, hulladékhő, vagy 75 százalékban kapcsolt energiatermelésből származó hő felhasználásával működjön. Erre alkalmas lehet faapríték, hulladék égetésekor keletkező, vagy geotermikus, illetve napenergia, a hidrogén felhasználása és a nukleáris energia.

A szakemberek az árak, gazdasági tényezők, s a helyi adottságok vizsgálata után megállapították, erre a Szekszárd környékén fellelhető biomassza, erdei fahulladék, szőlővenyige tüzelése látszik reális lehetőségnek. Célszerű újra gázmotor működtetése is, amely az áramszolgáltatóval együttműködésben áramot termel, a képződő hulladékhő pedig fűtésre szolgál.

Végül megemlítette Lakatos Tibor a nukleáris energia hasznosítását is, hozzátette, hogy a világon valamennyi atomerőmű a közelében lévő város, városok távfűtését is biztosítja. Egyébként pár éve a Modern Városok programban ez szekszárdi tervként is szerepelt. Most ezt az akkor erre szánt 10 milliárd forint háromszorosáért lehetne megvalósítani, de, mint mondta, így is ez lenne a leggazdaságosabb megoldás.

A bizottság ezt követően jóváhagyta többek között a Babits Kulturális Központ, a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök, szolgáltatások beszerzési tervét. Tárgyalta azt is, hogy a Szekszárdi Sportközpont mennyit költ üzemeltetésre. Bár ott a felhasznált villamos és hőenergia mennyiségét csökkentették, az árak növekedése miatt a tavalyinál ez mégis 35 millió forinttal többe kerül. Ezt az összeget a bizottság tagjai 2 : 3 arányban elfogadták.

Hamarosan kezdődik Szekszárdon a Vörösmarty utcai orvosi rendelő építése, az épület teljes átalakítása. Ennek megvalósítását, mint generál kivitelezőre, a város Távhőszolgáltató kft-re bízta.

Délután háromtól a közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága tanácskozott. Itt is főleg a közgyűlési előterjesztéseket véleményezték, illetve támogatási kérelmekről döntöttek.