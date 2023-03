Március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át Gőbölös Péter, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás Vadgazdálkodási Konferenciájának kurátora, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint a világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként.

– A 2021. szeptember 25. és október 14. között Budapesten megrendezett vadászati világkiállítás további hét kurátori tagjával közösen vehettem át a díjat nemzeti ünnepünkön. Hatalmas projekt volt a világkiállítás megszervezése anyagilag és ráfordított idő, energia szempontjából is. Ötven éve rendezték meg utoljára és várhatóan legalább ötven évig nem is lesz hasonló – mondta a frissen kitüntetett vezérigazgató.

Hozzátette, nagyon nagy megtiszteltetés, büszkeség számára a díj, ugyanakkor óriási felelősség is, hiszen az eddigi tevékenységére is ráirányítja a figyelmet, amelyet ezután még nagyobb odafigyeléssel, odaadással kell végeznie, hiszen ezzel az elismeréssel egyfajta szakmai példaképpé is válik az ember, amelynek meg kell tudni felelni, ez pedig komoly feladat. A szakember, mint mondja, kollégáival együtt igyekszik megtenni mindent azért, hogy sikeresen működjön a cég és valamennyi ágazata, az erdő- és a vadgazdálkodás is.

Több fontos programmal foglalkoztak és foglalkoznak jelenleg is. Legutóbb egyebek mellett a lakossági maximáltáras tűzifa program kapcsán beszélgettünk, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is óriási az igény, a jelentkezők kiszolgálása, a fa kiszállítása azóta is folyik, a munkák mögé igyekeznek vállalkozói kapacitást rendelni. Ezzel párhuzamosan továbbra is igyekeznek minél többet tenni azért, hogy mindenkivel megismertessék: itthon fenntartható erdőgazdálkodás folyik.

Van olyan programjuk is, amely az idei szezonra már a végéhez ért.

– Február 15-tel lezárult a szociális tűzifa kiszállítása az önkormányzatok elosztási rendszerén keresztül, amely szívügyünk, hiszen ezzel jelentős mértékben segíthettünk a rászoruló családoknak. Sokan a teljes fűtésüket ezzel oldották meg ebben a szezonban – fogalmazott Gőbölös Péter, aki hozzátette, külön büszkeséggel tölti el, hogy ennyi feladat mellett a szociális célú kiszállítások csaknem 70 százalékát már karácsony előtt sikerült kijuttatniuk az érintettekhez, amely azt jelentette, hogy a nehéz helyzetű, mélyszegénységben élő emberek is meleg otthonban ünnepelhettek.