A tevékenykedés minden siker alapja, ez a mottója a bátaszéki polgárőröknek, mert ez viszi előre a csapatunkat – mondta Farkas András, az egyesület elnöke.

A múlt év nagyon zsúfolt volt eseményekben. Megtartották tisztújító közgyűlésüket, az egyesület alelnöke Kamenszki Tamás, a gazdasági felelős Ferencz Józsefné, a szakmai alelnök Mészáros Péter és a technikai alelnök Kabók Lászó lett. Februárban új autót kaptak, egy Suzuki Vitarát az országos szövetségtől, márciusban több, mint 100 zsák szemetet és egyéb lomot gyűjtöttek össze Bátaszék környékén. Ugyanebben a hónapban határszolgálatot vállalt Mészáros Péter, Bíró László, Kerekes Bettina, Módis István, Szefcsik László, Farkas András, Kamenszki Tamás, Kabók László, Dékány Nóra, Szabó Rózsa, Hurtony Zoltán, Bencze Sándor és Bölcsföldi Barna.

Számtalan rendezvényen felügyelték a rendet nemcsak Bátaszéken, de Alsónyéken, Pörbölyön is. Vállaltak várostakarítást, zsilip iszaptalanítást, illetve a borvidéki félmaratont, a Gemenc Nagydíj kerékpáros versenyt, majd a bátaszéki Triatlont biztosították. Május 25-én nagy jégeső csapott le Bátaszékre, ezt követően azonnal kárenyhítési feladatokat láttak el. Nyáron két fiatal, Dékány Zóra és Farkas Richárd ünnepélyes keretek között tette le a polgárőri esküt, és csatlakozott az egyesülethez.

Szefcsik László és Mészáros Péter részt vett a megyei szövetség által szervezett drón képzésen, az oktatás vizsgával zárult. Augusztusban ott voltak a Mórahalmon megrendezett határvédelmi konferencián, szeptemberben eltűnt embert kerestek. Novemberben járási közbiztonsági egyeztető fórumon vettek részt. Sajnos egy tragikus eset is történt, december 5-én Bíró Sándor tagtársuk hirtelen elhunyt. A múlt hét végén megtartott közgyűlésen rá emlékeztek a társai egy perces néma csenddel.

Mint elhangzott, amitől kiemelkedően sikeres volt az elmúlt év az az, hogy új gépjárműveket kapott a szervezet, több sikeres vizsgát – drónkezelőit, teherkötözőit, csörlőkezelőit – tettek le a tagok. Egymillió forintos ruhaellátmányt szereztek 17 embernek, az önkormányzattól kaptak három kerékpárt és harminc migráns elfogásában segédkeztek. Bátaszéken és Alsónyéken 3870, Pörbölyön 364 órai szolgálatot teljesítettek, mondta Farkas András.

Az idei év tervei között szerepel, hogy a bátaszéki polgárőrök továbbra is fontos szerepet töltsenek be a térségben, szeretnének új szponzorokat találni és a régieket megtartani, akik segítik a munkájukat, de várják az új tagok jelentkezését is.