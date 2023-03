A megyei szolfézs versenynek régi házigazdája a bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola. A versenyből 2022-ben találkozó lett. Ez azt jelenti, hogy a résztvevő fiatalok nem helyezéseket érnek el, hanem bronz, ezüst és arany minősítéseket kapnak.

A hét elején ismét a Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolája adott otthont ennek a megmérettetésnek. Mely egyébként túlmutatott szűkebb pátriánk határain, hiszen Tolna, Szekszárd és Bonyhád mellett Pécs és Mohács révén Baranya vármegye is képviseltette magát. Mindent összegezve, öt város hat iskolájának tizenhárom tanulója bizonyította felkészültségét, a tanítványokat elkísérték a felkészítő pedagógusok is. Az értékelést, mint egyszemélyes zsűri, az országosan is ismert és elismert szakember, Győrffy István vállalta, miképpen teszi ezt kezdetek óta. A Pécsi Művészeti Szakgimnázium és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának nyugdíjas tanára ma is óraadó az egyetemen, összhangzattan jegyzete alapmű a zeneelmélet oktatásában.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy rendszeresen megszervezhetjük ezt a Győrffy István tanár úr nevével fémjelzett találkozót – mondta el lapunknak Bérces Emese, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője. – De azért is kiemelkedő jelentőségű ez a rendezvény, mert míg hangszeres versenyek, találkozók sok helyen vannak és sokfélék, addig a zene elméleti alapjainak ismeretére épülő tudáspróba nagyon ritka. A szolfézstanároknak elég kevés lehetőségük van munkájuk és abból származó eredményeik megmutatására. A hangszeres túlsúly miatt a zene elméleti oldala iránt is érdeklődő gyermekek ugyancsak kissé háttérbe szorulnak.

A tagintézmény-vezető a szívén viseli ennek a versenynek a sorsát és az a célja, hogy minél több iskolába, helyszínre eljuttassa ennek a találkozónak a hírét, regionális szinten is. Végezetül hozzátette: – Annak ellenére, hogy hivatalosan Tolna vármegyei versenyről van szó, ahogy eddig, a jövőben is szívesen látunk bárkit, érkezzen az ország bármely településéről.

Eredmények:

0. korcsoport: Szeitz Csanád (Mohács) és Veres Bercel (Pécs), arany minősítés.

2. korcsoport: Páli Piroska (Mohács), arany minősítés.

3. korcsoport: Maul Viktória (Tolna), bronz minősítés.

4. korcsoport: Lozsányi Julianna (Szekszárd), arany minősítés; Rónai Borbála (Pécs), ezüst minősítés, Lipp Levente (Pécs), ezüst minősítés, Illés Liza Otília (Pécs), ezüst minősítés; Mészáros Gergely (Bonyhád), ezüst minősítés.