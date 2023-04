A technika rohamosan fejlődése, a mesterséges intelligencia terjedése ellenére és mellett, az ügyfél bizalmát élvező, empatikus, a jogszabályokat pontosan ismerő ügyvédekre, akik a sok információból a megfelelő tanácsot megfogalmazzák, még sokáig, évszázadokon át szükség lesz – zárta beszédét a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.

A közgyűlésen dr. Szabó Tamás a megválasztása óta eltelt négy hónapról adott számot, hangsúlyozva, hogy a régión belül a társkamarákkal nagyon szoros szövetséget alakítanak ki. Ezért hívták meg a kamara történetében először Dr. Leposa Mariannát a Pécsi Ügyvédi Kamara és Pongráczné dr. Csorba Évát, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnökét.

A résztvevők egy névváltoztatásról is döntöttek: az 1958-ban megalakult szervezet hivatalos elnevezése mostantól Szekszárdi Ügyvédi Kamara.

A közgyűlés zárása előtt egy díszoklevél átadására is sor került, a testület úgy döntött, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara korábbi elnökét, dr. Nőt Lászlót, aki majd másfél évtizeden át töltötte be ezt a tisztséget örökös tiszteletbeli elnöki címmel ruházza fel, s most átadták az erről szóló dokumentumot.