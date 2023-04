– Hagyománytisztelők vagyunk, ezért idén is jelentős forrást különítettünk el a költségvetésben a városunkban működő sportegyesületek és civil szervezetek működését segítve. És azt a szép szokást is továbbvisszük, hogy egy kicsit ünnepélyes keretek között adjuk át a dokumentumokat, ezáltal is megtisztelve a szervezetek munkáját, a város érdekében kifejtett tevékenységét – kezdte köszöntőjét Bonyhád polgármestere.

Filóné Ferencz Ibolya hangsúlyozta: a környező településeken, városokban nyújtott hasonló célú támogatásokat, és Bonyhád méretét alapul véve kiemelkedő az a 46 millió forint, amit idén a társadalmi szervezetek és a sportegyesületek kapnak. Reményét fejezte ki, hogy ha az év során felmerülő valamennyi kiadást nem is, de egy jelentős részének fedezéséhez hozzájárul a város támogatása.