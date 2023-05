– Tízéves vagy, negyedikes. Mikor kezdted a versírást?

– Már másodikban – mondja Mechtl Míra. – Sokat olvastam, könyveket, verseket, és úgy gondoltam, hogy ez nekem is menne, megpróbálom.

– És hogy érzed, fejlődsz? Egyre jobbak az újabb s újabb írásaid?

– Igen, úgy érzem.

– Rímes vagy szabad verseket írsz?

– Rímeseket.

– Milyen témákról?

– Az ünnepekről, a természetről. Írtam egyet egy kis fáról és egy gombáról, azt mondtam el a költészet napján, a városi szavalóversenyen.

– Az volt az utolsó, amit mostanában írtál?

– Nem, egy anyák napi.

– Büszke rád édesanyád?

– Igen.

– Van még a családban művészettel foglalkozó valaki?

– Apukám régebben, a nagybátyám most is foglalkozik zenével. Rappel.

– Gondolkodtál már azon, hogy miből akarsz majd megélni? Mert a versírás nem valami jövedelmező…

– Mondta apukám, hogy valami olyasmit kellene tanulnom, mint anyukám, aki könyvelő. De én a versírást sokkal jobban szeretem.

Egy gumiszálakból horgolt alien. (A szerző fotója)

– Látom rajzolni is szeretsz. A füzetbe gyűjtött verseid mellett illusztrációk is találhatók. Van még más hobbid is?

– A horgolás. De nem fonalat használok, hanem gumit. Készletben kapható, különböző színekben, olyan, mint a befőttes gumi.

– Ez saját ötlet, vagy más is csinál ilyesmit?

– Csinálják, főleg külföldön. Az interneten láttam. Oktató videók is vannak róla. Könnyű megtanulni.

– Ez micsoda, ami itt van nálad?

– Egy alien. De főleg állatkákat készítek: cicát, baglyot, malacot.

– Féltenyérnyi apróságok, de gondolom, van velük munka. Mennyi idő alatt születik meg egy alien?

– Akinek van gyakorlata, ha minden jól megy, 15 perc alatt meg tudja csinálni.