Független jelöltként indult Bartucz Máté az időközi választáson, aki kiemelte hosszú távú tervei vannak a városban.

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bartucz Mátéval, Nagymányok újdonsült polgármesterével. Fotó: Makovics Kornél

– Tősgyökeres nagymányoki vagyok, ahogy a felmenőim is. Itt dolgozom a hivatalban 2018 óta műszaki és hatósági ügyintézőként, de a munkám mellett már az első évben a városüzemeltetés feladatait is elvállaltam – mondta Bartucz Máté. – Ha úgy tetszik, naprakész vagyok a várost érintő pályázatokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban, így azt mondhatom, testhez álló a polgármesteri feladat. Szívügyem, hogy a településünk még szebb, fejlettebb és élhetőbb legyen.

Bartucz Máté azonfelül, hogy a városban nőtt fel, saját családjával is itt tervezi a jövőjét, ahogy ő maga fogalmazott, hosszú távon tervez a településen. Tervei közt szerepel egy igen égető probléma megoldása is, a helyi szénbánya és brikettgyár ügye.

– Nem titkolt szándékom, hogy a jelenleg nem üzemelő helyi bányát a város hasznára fordítsam, valamint az önkormányzat területéhez tartozó brikettgyár rekultivációja, hasznosítása is szerepel a hosszabb távú elképzeléseim között. Utóbbi, hatalmas beruházás, amit pályázatokból szeretnénk majd megoldani.

A helyi közművelődési központ igazgatójával több közös városi rendezvényt szerveznének.

– Minden település mozgatórugója a közösség és nyilván, annak a vezetése. Nagymányokon nagyon összetartanak az emberek és ennek köszönhetően minden rendezvényünk nagyon sikeres, amit nem mellesleg a közművelődési központ vezetőjének is köszönhetek. Nyáron mindenképp szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni az összejövetelekre, fesztiválokra, mivel az embereknek igénye van rá. Ez a hétvégi Pityóka fesztiválon is meglátszott, ahol vendégünk volt Potápi Árpád János államtitkár úr is, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk.