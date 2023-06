Ugyanaz a társaság, a Duna Aszfalt Zrt. termeli majd ki a két új paksi atomblokk közül a második építéséhez szükséges talajt is, amely e munkát a leendő első bloknál is elvégezte. A társaságtól kapott tájékoztatás szerint a munka nemcsak hatalmas, hanem összetett is. „A kivitelezés járulékos munkái a régészeti szakfelügyelet mellett a már meglévőkön túl az ideiglenes szállítóutak kiépítése, valamint rézsűfelületek kialakítása és geotextíliával való bevédése is. A munka tervezett megkezdése a nyári hónapokban indulna, és az előző projektrészhez hasonló ütemezéssel lehet számolni” – válaszolt a Világgazdaságnak a Duna Aszfalt Zrt.

A vg.hu azt követően kereste meg a céget, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hozzájárult az új blokk előkészítő földmunkáinak elvégzéséhez is, de eddig nem volt ismert, hogy a küszöbönálló földmunkát is ugyanaz a társaság végzi-e majd, mint az előzőt.

A megbízás ötméteres mélyítésre szólt

A vállalat felidézte, hogy az 5. blokkal kapcsolatos munkát 2022 novemberében fejezte be határidőre és az elvárt legmagasabb minőségben:

„Ezen sikeres befejezett munka kapcsán kapott megkeresést a Duna Aszfalt Zrt. a munkálatok második szakaszának, a 6. blokk alatti terület 5 méteres szintig történő kitermelésére.”

A megkeresést a piac meghatározó mélyépítő vállalataként kiemelkedő fontossággal kezelik, és ennek tükrében készítik el ajánlatukat. Mivel az ajánlatkészítés jelen pillanatban is zajlik, ezzel kapcsolatban még nem tudtak részletekkel szolgálni.