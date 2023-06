A múlt héten, pénteken fél órára leállt a forgalom Szekszárd központjában, amikor közel száz kamion hangos dudaszóval vonult végig a megyeszékhelyen. Így hívták fel a figyelmet arra, hogy immár három éve támogatják a paksi, idén 15 éves Etessy Anett terápiáját. A kislány gyógyíthatatlan betegségben szenved, amelynek neve hivatalosan: CMT2C. Ez egy idegrendszeri probléma, ennek része az izmok fogyása, merevsége.

Mészáros Réka ötlete volt az őcsényi kamionos találkozó, melynek bevételét a 15 éves Etessy Anett műtétjére fordítják. Fotó: Mártonfai Dénes

A jótékonysági kamionos találkozó szervezője, Mészáros Réka volt, akivel a kétnapos rendezvény után beszélgettünk.

– Amikor először találkoztam Anett történetével, akkor ő 12 éves volt. Arról olvastam, hogy 1,2 millió forint kellene ahhoz, hogy elkezdjenek egy terápiát. Arra gondoltam, egy kislány életét nem határozhatja meg rossz irányba 1,2 millió forint hiánya. A kamionos csoport segítségét kértem, és egy hét alatt összegyűlt a pénz – mondta.

– Anett családjával így ismerkedtem meg. A kislányról 7 éves korában derült ki, hogy valami nincs rendben vele. Egyensúlyzavara volt, sokszor elesett, öt évig vizsgálták, lúdtappal kezelték, még meg is műtötték, de nem találták az okot. A betegségét, a CMT2C-t 12 éves korában diagnosztizálták. Ez gyógyíthatatlan, de terápiákkal karbantartható. Anett egyébként igyekszik olyan lenni, mint a többi hasonló korú kislány, ősztől a paksi gimnáziumba jár, mellette csinálja a kijelölt terápiákat, hajnalban kel, hogy az izmait kilazítsa, bemozgassa mire indulnia kell a suliba. Most felcsillant a remény, hogy Barcelonában egy specialista megműti, hiszen összegyűlt a pénz a múlt hét végén, ez 3,7 millió forintot jelent – tette hozzá Mészáros Réka. A műtét során az izmokat megvágják, hogy a merevséget oldják. Anett tisztában van a betegségével, még tud bottal járni, de fél attól, hogy idővel kerekesszékbe kényszerül.

Fotó: Facebook/Mészáros Réka

Réka elmondta, mennyire hálás a sok önzetlen segítségért, ami a két napos rendezvényt körül vette. Az őcsényi önkormányzat, magánszemélyek, vállalkozók, mind felkarolták a paksi kislány gyógyulását. A műtét július 4-én lesz Barcelonában.

Az emberben felmerül a kérdés, ki is Mészáros Réka, ki ez a fiatal hölgy, aki mások gondjain próbál segíteni? Ha címszavakban kellene leírni, akkor azt mondanám: 34 éves, ebből 8 és fél évet kamionozott a férjével együtt. A múlt év decemberében döntött úgy, elég ebből.

– Szeretnék többet lenni a családommal, édesanyámmal, a nagyszüleimmel, akik elmúltak már nyolcvanévesek. Az elmúlt több mint nyolc évben bejártuk Európát a férjemmel, Bátán vettünk egy házat, azt szeretnénk felújítani, berendezni. A férjem úgy döntött ő még kamionos marad, de már egyedül rója az utakat.

Migránsok kapaszkodtak fel a kamionra

– Számtalan közös emlékünk, élményünk van a kamionos évekből. Az egyik legszebb ezek közül az, amikor Svédországba mentünk hajóval, nyár volt és minden gyönyörű. Olyan előkelő étterem volt fenntartva a kamionosoknak, amilyennel azóta sem találkoztam máshol. A legfélelmetesebb pedig az volt, amikor a francia kikötővárosból, Calais-ből mentünk át Angliába. Négy migráns kapaszkodott fel a kamionunkra, ütötték, verték a fülkét. Halálfélelmünk volt, mert éppen BMW motorokat szállítottunk, ők meg ott bújtak el. Magunkra hívtuk a rendőrséget, mert attól tartottunk, hogy embercsempészettel vádolnak majd bennünket. Jöttek is a rendőrök, a migránsokat megkínálták vízzel, mi mehettünk tovább. Ez az incidens akkor volt, amikor a világsajtót is bejárta, hogy rengeteg bevándorló gyűlt össze Calais környékén. Sok élményünk van a férjemmel, féltünk attól, hogy meglopnak bennünket, ami gázolajnál elő is fordult, tartottunk attól, hogy elgázosítanak bennünket a fülkében, éjszaka míg alszunk. Két évig egy kutyus is velünk volt, aki sokszor jelzett, ha gyanús volt a körülmény.

Az utolsó öt évben egy luxemburgi céggel volt szerződésünk, a férjem ma is nekik dolgozik. Sokat izgulok érte, két hetente, hétvégenként találkozunk, de sokat vagyunk videókapcsolatban is – mesélte Réka.