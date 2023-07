– Az Átalvető most is működik, mások szerkesztésében – mondja –, negyedévente jelenik meg, ám a mai világban ennél nagyobb pörgésre van szükség. Ezért indítottuk a Sorsunk című weblapot, amelynél akár napi frissítésre is lehetőség van.

Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő. A szerző fotója.

A kör tágult. Kezdetben a székelyekkel foglalkoztak sokat, aztán Erdély egészével, manapság az összmagyarságról adnak információkat – természeti és társadalmi kérdésekről, személyes életutakról, tudományos cikkeknek, irodalmi műveknek, véleményeknek is teret engedve –, az összmagyarságnak. A lakott kontinensek mindegyikén mutatkozik érdeklődés a Sorsunk iránt.

Megvolt a maga sorstragédiája a főszerkesztő főorvosnak is. Házat, egzisztenciát, rokonokat, barátokat hagyott a határon túl, amikor, 1988-ban Ceausescu Romániájából áttelepült Magyarországra. S úgy gondolta: nem elég a saját dolgait rendbe szedni, a sorstársakkal is foglalkozni kell, szóban és írásban, nosztalgiázva és jövőbe tekintve.