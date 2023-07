Délután öttől várták a közönséget, az érdeklődők katasztrófavédelmi és rendészeti bemutatót láthattak, megfigyelhették a tolnai gépgyűjtemény matuzsálemi korú darabjait, akár működés közben is. Aki harcászati eszközökre volt kíváncsi, az is talált magának látnivalót. A tolnai Társasjáték Vár Egyesület révén pedig társasjátékkal is lehetett múlatni az időt.

Természetesen az étel- és italkínálatról – többek között tolnai borokról – is gondoskodtak a szervezők. Este két, remek zenét játszó együttes lépett fel: a szekszárdi Barbária a rock „n” roll, a (főként) tolnai zenészekből álló Walking Mama pedig a rock és a blues jegyében.

Tóth Györgyi, a TOKKK nemrég kinevezett vezetője érdeklődésünkre elmondta: ezt a programot mintegy próbából szervezték, ha tetszik a közönségnek, máskor is lehet hasonló buli a városháza előtti téren.

A céljuk, hogy lehetőség szerint minél jobban kihasználják a helyi közösségi tereket. A nyár hátralevő részében több hasonló jellegű, kisebb rendezvényt terveznek. Júliusban megemlékeznek a Hair című film nemrég balesetben elhunyt főszereplőjéről, Treat Williamsről. Ez a program a MAG-Ház udvarán lesz.

Augusztusban ugyanazon a helyszínen retro partyt tartanak, a lakosság minél szélesebb körű bevonásával. A nyár végén pedig helyi zenekarokkal terveznek bulit, valószínűleg a Duna-parton. Szeptember második hétvégéjén pedig már egy nagyrendezvény, a Bárka Fesztivál várja az érdeklődőket, mások mellett a Csík Zenekar koncertjével.