Hogy kiket vesznek fel a bölcsődébe, azt felvételi eljárásrend során döntik el, nincs igazán szabadkezük, tájékoztatta lapunkat Dömötörné Gombos Renáta, a Hőgyészi Somvirág Óvoda és Tündérvár Mini Bölcsőde intézményvezetője. A jelentkezés bölcsődei felvételi kérelem által történt, a kérelmeket július huszonegyedikéig személyesen kellett benyújtaniuk a szülőknek. Ismertette, hogy a hőgyészi bölcsőde és óvoda is a Hőgyész Óvodai Fenntartói Társuláshoz tartozik, Hőgyész, Dúzs és Kalaznó községekhez, ezért elsődlegesen az ezekről a településről jelentkező gyermekeket veszik fel. Amennyiben nem jön össze a létszám, további településekről jelentkezőket is felvehetnek.

A hőgyészi minibölcsődére számos szülő várt. Fotó: Beküldött kép.

A döntésnél figyelembe veszik azt is, hogy például egyedülálló szülő neveli-e a gyermeket, mert ebben az esetben az is fontos, hogy a szülő munkába tudjon állni. Ha családban nevelkedik a gyermek, mindkét szülőnek dolgoznia kell, amelyet munkáltatói igazolással szükséges bizonyítaniuk. Vannak kivételes esetek is: ha családból kiemelt vagy védelembe vett gyermekről van szó, őt is előbbre veszik a jelentkezők sorában.

Dömötörné Gombos Renáta hozzátette, idén szeptembertől két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka áll munkába, a szülők számára a bölcsődei díjat még nem határozták meg. A Somvirág óvodában három csoportnyi, körülbelül hatvanöt gyermek kezdi az óvodai életét.

Fotó: Beküldött kép.

– Elég mozgalmas időszak elé nézünk, hiszen a bölcsődei életet összekötjük az óvodaival, a gyerekek közös programokon vesznek majd részt, amellyel a picikéknek megkönnyítjük az óvodai átszoktatást – tette hozzá az intézményvezető.

Máté Szabolcs polgármester lapunknak elmondta, hogy a Tündérvár Mini Bölcsőde a Magyar Falu Programnak köszönhetően épült fel. A hőgyészi önkormányzat sikeres pályázatát követően mintegy százötvenmillió forint támogatást kapott, amelyhez mintegy hét és fél millió forintot tettek hozzá. A bölcsődei épület közvetlenül a Somvirág Óvoda mellett található, a két intézményt egy kerítés választja el. A hét bölcsődés mintegy száz négyzetméteres épületben lesz, amelyben egy csoportszoba van.

A polgármester hozzátette, hogy a bölcsődébe túljelentkezés van.

Fotó: Beküldött kép.

Hőgyészen kétezerhétszáznyolcvanan élnek, a településen is minden támogatást megkapnak a gyermekek. Az itt születettek életkezdési támogatást kapnak. Minden hőgyészi újszülött harmincezer forintban és szintén harmincezer forint értékben ellátási csomagban részesül, amely többek között gyermekruhát, pelenkát, törülközőt, fürdetőt, cumit tartalmaz. Az általános iskolás gyerekeknek ötezer forint beiskolázási támogatást adnak, a közép- és főiskolásoknak tíz-tízezer forintot, ezekhez kérelmet kell benyújtani.