– Hatalmas megtiszteltetés és öröm számomra, hálás vagyok a családomnak és mindazoknak, akik támogattak az eddigi munkámban – fogalmazta meg gondolatait a rangos kitüntetés kapcsán a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. A róla szóló méltatásban – amelyet Lohn Zsuzsanna jegyzett – is olvasható, hogy a kitüntetett Mórágyon nevelkedett német nemzetiségi családban. Származása, a családjában, lakóhelyén élő dialektus, a német anyanyelvűség meghatározó hatással voltak életútjára. Nagypapája lábán tanulta meg a német táncokat – nyilatkozta egyszer.

Szülőfalujában és a családja körében szerzett élményei jelentősen hozzájárultak későbbi pályafutásához. Általános iskolai tanulmányait Mórágyon végezte, érettségi vizsgát a Bátaszéki II. Géza Gimnáziumban szerzett 1981-ben. Ezt követően a Mőcsényi Községi Közös Tanács igazgatási előadója és anyakönyvvezetője volt. Időközben elvégezte a táncoktatói tanfolyamot, 1976-ban alapító tagja a Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoportnak, amelynek később művészeti vezetője lett. A kisdorogi „Blaue Enzian” német tánccsoport művészi vezetőjeként is tevékenykedett.

A Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoportot bonyhádi zenészek kísérték, ily módon ismerkedett meg férjével, Köhler Jánossal, aki családi vállalkozásuk cégvezetője volt 2015 novemberében bekövetkezett haláláig. Köhlerné Koch Ilona is a családi vállalkozásban dolgozott a férje mellett. A házaspárnak három gyermeke született, mindhármuknak biztosították a felsőfokú tanulmányaikat. Lányuk, Adrienn orvosi pályára készül, az iker fiúk, János és Péter édesapjuk nyomdokaiba lépve az építőiparban tevékenykednek.

Az 1987-ben alapított Kränzlein Néptánc Egyesület vezetését Köhlerné Koch Ilona 1988-ban vette át. A mára több mint száztagúra nőtt táncegyesület több generációt fog össze – az óvodáskorúaktól egészen a fiatal felnőttekig. Az egyesület Köhlerné Koch Ilona vezetése alatt országos szinten is jelentős eredményeket ért el, számos arany- és ezüstminősítést mondhat magáénak. 2017-ben pedig megkapta Tolna megye Babits Mihály díját. Ugyanabban az évben közönségszavazatok alapján nyerte el a Tolna megyei „Prima Primissima – Junior” díjat, első nemzetiségi együttesként, jelentős szavazattöbbséggel.

A Zipfelmütz gyermekcsoport a 2023 májusában Solymáron megrendezett XI. Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztiválon az „Auf der grünen Wiese” című koreográfiával hatalmas sikert aratott: arany minősítés, fesztiváldíj, a Manninger Miklós Alapítvány különdíja és meghívás a 2024 januárjában rendezendő Országos Német Nemzetiségi Gálára.

Köhlerné Koch Ilona és táncosai nem csak országhatáron belül, hanem azon kívül is öregbítették, illetve öregbítik Bonyhád, Tolna vármegye illetve Magyarország hírnevét, rendszeresen részt vesznek német testvérvárosaink – Wernau, Hochheim, Treuchtlingen – rendezvényein. De a magyarországi német és a magyar kultúra „nagyköveteiként” már többször léptek fel Ausztriában, Horvátországban, Luxemburgban, Németországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában. 2022 nyarán tánctábort szervezett Svájcba.

Lányával, Adriennel a díjátadást követően (Beküldött fotó)

Köhlerné Koch Ilona a táncoktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a kemény munka mellett a táncosok megismerjék közvetlen környezetüket, annak történelmét, kultúráját, sőt, egész Magyarországot, de lehetőség szerint Európát, elsősorban a német nyelvű országokat is. Több helyi gyűjtés, majd az abból készült tánc koreográfiája is az ő nevéhez fűződik: Mucsfai táncok, Klumpapolka, völgységi táncok, baranyai táncok, tolnai táncok, vagy az egyik nagy kedvenc a „tehenes tánc”. De színpadra vitte a völgységi lakodalmast, a majosi búcsút és a cikói gyermekfarsangot is.

Köhlerné Koch Ilona 2002 óta tagja a Bonyhádi Német Önkormányzatnak. Az első négy évben alelnökként, 2006 óta pedig annak elnökeként tevékenykedik. Elnökségének első ciklusára tehető a Bonnharder Nachrichten című újság kiadása, amely 2007 óta tudósítja olvasóit Bonyhádon, annak környékén, de országhatáron kívül – sőt a tengeren túl is – a helyi és völgységi németekről – német nyelven. 2006 óta tagja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, aktívan tevékenykedik a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetségében, évekig ennek alelnöke is volt.

2008-ban a Landesrat – Magyarországi Német Kórusok, Zenekarok és Tánccsoportok Országos Szövetségében a táncszekció alelnökévé választották, ezt a tisztséget a mai napig ellátja. Oroszlánrészt vállal a Sommerfest, azaz a Tolna Megyei Németek napjának szervezésében, amely két-három évente Bonyhádon zajlik, továbbá a Márton napi búcsú, a svábbálok, a városi farsang megszervezésében és lebonyolításában. 2014-ben a város nemzetiségi gasztronómiai estjén a német nemzetiségi ételek elkészítését is ő szervezte meg. Az ő irányításával valósul meg minden év januárjában az Elhurcoltak napi megemlékezés, ahol a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt völgységi németekre emlékeznek. 2017 januárjára jelentős érdeklődéssel kísért kiállítást állított össze, amelyet a Völgység több településén és a megyeszékhelyen is bemutattak. A kiállítást a Bonyhádról és környékéről Németországba telepített „svábok” körébe is eljuttatta (Backnang, Großenhausen és Hochheim).

2019-ben Köhlerné Koch Ilona aktív közreműködésével Bonyhádon tartották meg a „IX. Országos Sváb Szépségversenyt”, amely több megyéből vonzott városunkba résztvevőket és érdeklődőket. Szívügyének tekinti – elsősorban – Bonyhádon, a Völgységben, Tolna vármegyében – sőt országosan is – a német nemzetiségi kultúra, a hagyományok ápolását, továbbörökítését, a német nyelvoktatást, főleg a kétnyelvű németoktatás ügyét, de sokat tesz azért is, hogy Bonyhád németországi testvérvárosi kapcsolatai olajozottan működjenek Wernau, Hochheim és Treuchtlingen városokkal. Mint mondta, egyik kiemelt célja a magyarországi németek viseletének felkutatása – elsősorban a Völgységben.

2018-ban megalakította a „pacskerkört”, ahol az idősebb és fiatalabb résztvevők egymással osztják meg a pacskerkötés csínját-bínját, gyűjtik és digitalizálják a virágmintákat, amelyekkel ezt a tipikusan magyarországi német lábbelit díszítik. A „pacskerkör” sikerén felbuzdulva – annak folytatásaként már a 5. szezonban szervezik meg a „fonót” (Spinnstube), ahol a horgolás, klöplizés (csipkeverés) mellett más kézimunka lehetőségekkel is megismertetik egymást a tagok. (Az országosan egyedülálló „Spinnstube” azóta is nagy népszerűségnek örvend. 2000-ben, a koronavírus időszakban online szervezte meg a népviseletek napját, melyről az interneten keresztül is tudósított az általa kezdeményezett „Bonnharder Nachrichten”.)

Tudományos ismeretterjesztő tevékenységével – számos helyen tart előadásokat táncokról, viseletről, a kényszermunkáról – nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi németek hagyományai és kultúrája továbbra is fennmaradjon a fiatalabb generációk körében is. Ennek érdekében gasztronómiai rendezvényekre is sor kerül, ahol az idősebbek bemutatják a fiataloknak, hogyan készülnek a tipikusan sváb ételek, sütemények.

A Bonyhádi Német Önkormányzat elnökeként szorgalmazza különböző előadások, rendezvények megtartását (pl. családfakutatás, a magyarországi németek irodalma, könyvbemutatók stb.). Köhlerné Koch Ilona nem csak helyi, hanem megyei és országos szinten is aktív, neve nemzetközileg is jól cseng. Munkásságát külföldön is ismerik és elismerik.