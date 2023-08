A Himnusz elhangzását követően, reggel kilenckor Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere nyitotta meg az ünnepi közgyűlést. Beszédében számba vette, miként gyarapodott az elmúlt egy évben a város, hogy elkészült a Tudásközpont, megújult a Gemencbe vezető út, sőt, lett mellette kerékpárút is, Szőlőhegyen játszótér, biciklis pihenő épült, s hamarosan kész ott az óvoda, bölcsőde, valamint a belváros is gyors ütemben szépül, zöldül. Az ipari parkban működik már a légimentő bázis, épülnek az új csarnokok, és az egészségügyet szolgálják még az idén a Vörösmarty utcában az épülő orvosi rendelők is. Mindez a szekszárdiak érdeme, tette hozzá Gyurkovics János. Az alpolgármester bemutatta a Szekszárd történetében meghatározó jelentőségű eseményeket őrző Aranykönyvet, amely az elmúlt esztendőben újabb fejezettel bővült, s amelyet később az érdeklődők a Városházán nézhetnek meg.

A közgyűlés ünnepi ülése a város díjainak, elismeréseinek átadásával folytatódott. Elsőként Gyurkovics János a Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címet adta át professzor emeritus dr. Horváth Bélának, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara korábbi dékánjának, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának. A város új díszpolgáráról, miként a többi kitüntetettről is, rövid videó készült. Ez bemutatta a többek között József Attila életét, munkásságát is kutató egyetemi tanár életművét, a majd négy évtizeden át végzett kulturális, tudományfejlesztő tevékenységét.

Az ünnep a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus rövid műsora után a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek átadásával folytatódott. Ezt az elismerést elsőként Lovas Csilla irodalomtörténész, az Irodalom Háza és a Mészöly Miklós Emlékház főmuzeológusa, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum osztályvezetője vette át, aki kivívta nemcsak a szekszárdiak, hanem a szakma megbecsülését is az egész országban.

Posztumusz kapta ezt a díjat a 80 évvel ezelőtt született Huth József, a Szekszárd-Paksi Vízitársulat egykori igazgatója, akinek nevéhez fűződik Szekszárd környéke teljes víz- és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése, és ő álmodta meg, s irányításával készült a Szálkai-tó, melyet élete egyik fő művének tartott. Az emlékplakettet özvegye, Huth Józsefné vette át.

Negyedszázaddal ezelőtt Közjóért díjat kapott most pedig a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet vehette át Szily Lajos zenetanár, a Liszt Ferenc Zeneiskola korábbi művész igazgatója. Ezzel a 45 év óta végzett magas zeneművészi és pedagógiai munkáját ismerte el a város.

A Közjóért kitüntető díjat az ünnepi közgyűlésen hatan vették át. Elsőként Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke, aki évtizedek óta a civil szervezetek pártfogója, segítője és összetartója, a Mészöly Miklós Emléknap és számos rendezvény megálmodója, szervezője, aki öt éve köztisztviselői munkásságáért Hirling Ádám-díjat kapott.

Weisz László 1971 óta tagja, 2000 óta a vezetője a Szekszárdi Rádió Klubnak. A rádióamatőr-sport kiválósága, idén a rövidhullámú világbajnokságot kontinensrekorddal nyerte, ezzel immáron háromszoros világbajnok.

Bognár Cecil nyugdíjas pedagógus, népművelő. Több hangszeren játszik, igazgatója volt a decsi faluháznak, majd a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban volt szabadidő szervező.

Micskó Márk a városi női futsal csapat megalapítója, szakmai irányítója. Munkája során a Magyar Kupát is elnyerte a lányokkal. Az utánpótlás korosztályban háromszoros bajnokcsapatot épített fel. Irányításával kezdődött Szekszárdon a nagypályás női futball, s már az NB I.–ben játszik csapata.

A szekszárdi születésű és itt is élő Weisz Béla rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, karikaturista 1983-tól a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének munkatársa. Számos országos és regionális lapnak rajzol karikatúrákat, munkáját megannyi szakmai díjjal elismerték már, az ő alkotása többek között a népszerű Leo és Fred rajzfilmsorozat.

A Közjóért kitüntetettje lett Dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor, börtönlelkész, egyetemi adjunktus is, aki 2012 óta a szekszárdi református gyülekezet lelkipásztora. Munkásságát az építés szóval lehet jellemezni, hisz' léleképítő lelkészi munkája mellett tevékenyen részt vett a református templom karbantartásában, felújításában, ha kellett, akár kőművesként is.

A Szekszárd egykori polgármesteréről, Hirling Ádámról elnevezett kitüntető díj az önkormányzatnál, intézményeinél, költségvetési szerveinél kiemelkedő munkát végzők elismerése. Ezt a díjat az ünnepen hárman vették át. Farkas Ferencné harminc év óta dolgozik a polgármesteri hivatalban. Alapító tagja volt a szekszárdi okmányirodának, hozzájárult a helyi rendszer kialakításához, folyamatos fejlesztéséhez, szerepet vállalt az azt működtető köztisztviselők felkészítésében. 2014 óta anyakönyvvezető. Munkájában a sok évtizedes tapasztalatot kiválóan ötvözi a technikai újdonságokkal. Szilágyi Krisztinát kollégái szerint az élet is anyakönyvvezetőnek teremtette. Oktat, segíti a vármegye többi anyakönyvvezetőjének a munkáját. Munkáját alaposság, odafigyelés, szakszerűség jellemzi. Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna a tanácsrendszer vége felé kezdett dolgozni a városházán, ahova több mint húsz éve, egy kitérő után az igazgatási osztályvezetőjeként tért vissza. Feladata gyakran a vitás, problémás ügyek megoldása, elbírálása.

A Tormay Károly kitüntető címet idén két orvos vette át. Egyikük dr. Iváncsics Anna csecsemő- és gyermekgyógyász, aki majd három évtizede magas szintű szakmaisággal, hozzáértéssel és empátiával végzi munkáját a gyermekekért és szüleikért az 1.-es számú körzet házi gyermekorvosaként. Dr. Antus Éva belgyógyász, háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos pedig a szekszárdi 12-es számú felnőtt körzetben érdemelte ki kedvességével, segítőkészségével és türelmével páciensei bizalmát. Munkájával a szociális ellátás magas színvonalú biztosításához is jelentős mértékben hozzájárult.

A szociális szakterületen dolgozók munkájának elismerését szolgáló Triebler Irma kitüntető címet ebben az évben Bors Zsuzsannának és Vizdár-Lőczi Gizellának adta át Gyurkovics János. Bors Zsuzsanna a Dr. Kelemen József Idősek Otthona alapszolgáltatási vezetője. Gondozóként kezdte, s 2010 óta már 700 ember napi ellátásáért felelős. Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnökségi tagja. A szervezet az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok érdekvédelmét képviseli, őket segíti.

A városért kifejtett kimagasló tevékenységet az önkormányzat a Szekszárd Javáért kitüntető címmel ismeri el, ezt vehette át Scherdán János, a Vendesz Kft. vezetője. A cég a klasszikus kereskedői értékeket képviseli már 30 éve. Korrekt és megbízható szakembereik készséggel adnak tanácsot, ha a tízezer féle termék közül valaki nem tudna választani.

A Város Napján az Embertársainkért Szekszárd kitüntető díjat az alpolgármester Badacsonyi Lászlónak, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület alapító elnökének adta át. A nagy múltú közhasznú egyesület 14 tagja speciális felkészültséggel, felszereléssel, mentőkutyákkal az elmúlt időszakban 63 személyt életét mentette meg, és 33 eltűnt személy holttestének megtalálásával segítették a hozzátartozókat abban, hogy méltó búcsút vehessenek szerettüktől!

Már hagyomány az is, hogy a Város Napján a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat is elismeréseket ad át. Kedden Farkas Pálné, az önkormányzat elnöke nyújtott át A Szekszárdi Németségért – Klézli János díjat Moizes Gyulánénak és Moizes Gyulának, akik több évtizedes áldozatos munkájukkal nagyban hozzájárultak a szekszárdi németség hagyományainak, kultúrájának, népzenei- és dalkincsének, ezen keresztül pedig a helyi német nemzetiség identitásának a megőrzéséhez és annak hazai elismertségéhez.

A Babits Kulturális Központ rendezvénytermében tartott ünnepségen adták át a Szekszárd Év Rendőre és a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető címeket is. Ezzel ismerték el a közrendvédelmi területen tartósan, magas színvonalon végzett munkáját Samu Antal rendőr századosnak, s a bűnügyi területen kiemelkedő munkát végző Szabó-Lukács Zoltán rendőr zászlósnak.

Idén a Szekszárd Év Tűzoltója cím birtokosa Gazdag Attila címzetes tűzoltó főtörzsőrmester lett.

A kitüntetések, elismerések átadását követően a város új díszpolgára, dr. Horváth Béla a díjazottak nevében is mondott szép, bölcs gondolatokat tartalmazó köszöntőt, köszönetet, majd Gyurkovics János alpolgármester zárta az ünnepi közgyűlést.