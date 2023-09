Az önkormányzatok is segítséget nyújtanak a lakosságnak a jövő hét vasárnaptól életbe lépő új orvosi ügyeleti szabályozással kapcsolatban. Az ügyeleti alapellátást idén október elsejétől Tolna vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el. Az egységes ügyeleti telefonszám: 1830. A mentők vészhelyzeti telefonszáma továbbra is: 112.

A háziorvosi ügyelet a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi ellátás. Hétköznap délután négy és este tíz óra között, hétvégén és ünnepnapon reggel nyolc és délután két óra között lehet igénybe venni.

A gyermek ügyeleti ellátása az ügyeleti pontokon, továbbá Szekszárdon, az Ybl Miklós u. 1. számban történik hétköznapon délután négy órától este tíz óráig, hétvégén és ünnepnapon reggel nyolc órától este nyolc óráig. A központi telefonszám a teljes ügyeleti időszakban a gyermekek esetében is 1830.

A tájékoztatás szerint az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítással hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is. Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik, így a betegek az egységes ügyeleti rendszerben gyorsabban kapják meg az állapotuknak megfelelő és szükséges ellátást.

Összefoglalva kijelenthető, hogy a mentők egységes ügyeleti rendszere az ügyeleti és mentőegységek integrált irányítására és mobilitására épül, így a beteg állapotának megfelelő ügyeleti, sürgősségi ellátást a vármegye valamennyi településén, egységesen, minden rászoruló számára a korábbinál magasabb minőségben és szélesebb elérhetőséggel biztosítja.

A mentők vészhelyzeti telefonszáma nem változik, baleset, más közvetlen életveszély esetén továbbra is a 112 (Egységes Segélyhívó Rendszer) hívásával kell segítséget kérni.

Magas színvonalú és biztonságos megoldás

A háziorvosi ügyeleti ellátás helyszínei Tolna vármegyében: 7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. u. 25., 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41., 7030 Paks, Tolnai út 2, 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 1., 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22., 7130 Tolna Garay u. 6. Az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémák esetére nyújtanak magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást: hétköznap este tíztől reggel nyolc között, hétvégén, ünnepnapon délután két óra és reggel nyolc között. A beteg a központi telefonszám, a 1830 hívásával: szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnal mentőt küldenek, a vármegye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra szoruló.

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap délután négy óra és reggel nyolc között, hétvégén, ünnepnapon egész nap hívható. Azok számára, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, ezt hétköznap este tíz és reggel nyolc között, hétvégén és ünnepnapon délután két óra és reggel nyolc óra között tudják megtenni. A személyes ellátás helyszínei Tolna vármegyében: 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41., 7030 Paks, Tolnai út 2. és 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 1.