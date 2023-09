Az időjáráselőrejelzéseket figyelembe véve a szervezők úgy döntöttek, hogy nem rendezik meg a Dunakömlődi Szüreti Napok hagyományos szüreti felvonulását, a kültéri programokat pedig zárt térbe, a helyi közösségi házba telepítik.

– Az eredeti tervek szerint többek között lovasok, traktorok és táncosok vonultak volna fel, de mivel nagyon rossz idő lesz, ezért ez elmarad és az egész rendezvény – amely amúgy a présház soron zajlott volna, beköltözik a dunakömlődi faluházba, ahol koncertek, hagyományőrző tánccsoportok, operettműsor várja majd az idelátogatókat – számolt be lapunknak Márkus Zalán, a programot szervező paksi Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója, aki hozzáfűzte, reméli csak a helyszín változik, a jó hangulat marad. Az igazgató néhány izgalmas programot külön kiemelt a műsorfolyamból.

A kikapcsolódni vágyók figyelmébe ajánlotta a Roger Schilling zenekar fellépését, a Fedák Sári Színház már említett, 17 óra 30 perckor kezdődő táncdal és operettműsorát, a német nemzetiségi tánccsoport előadását, a Walking Mama együttes koncertjét, amelynek érdekessége, hogy énekesük a most futó Voice tehetségkutatóban sikerrel szereplő paksi tehetség, Kovács Aliz, aki nemrégiben podcast adásunk vendége is volt. A Dunakömlődi Szüreti Napok programját az eredeti tervek szerint hajnalig tartó utcabál zárta volna, de az időjárás kiszámíthatatlansága miatt ennek is a dunakömlődi faluház ad majd otthont, a hangulatról pedig változatlanul a FourS zenekar gondoskodik majd – tette hozzá Márkus Zalán.

Mint írtuk, a rendezvény miatt forgalomkorlátozásokra is számítani kell!