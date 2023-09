Közel tizenötezer tanuló kezdte meg szeptember elsején a 2023/2024-es tanévet vármegyénkben, közülük a Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben nyolcezerhatszázhetvenét diák – hatezerkilencszázan általános iskolában és több mint ezerhétszázan középiskolában –, a Tamási Tankerületi Központ tizenkilenc köznevelési intézményében harmincöt feladatellátási helyen összesen hatezerkétszázhuszonhárom tanuló.

Kisdiákok a decsi Bíborvég Általános Iskolában Fotó: Makovics Kornél

A tanév 2024. június 21-én fejeződik be, az őszi szünet október 28-tól november 5-ig, a téli szünet december 22-től január 7-ig, a tavaszi szünet pedig március 28-tól április 7-ig tart majd.

– A nyári szünet alatt minden iskolában elvégeztük a szükséges nyári karbantartást, és több helyen megtörtént a vizesblokkok, tantermek tisztasági festése is – tájékoztatta lapunkat a Szekszárdi Tankerületi Központ. – Nagyobb intézményfelújítást a Magyar Falu Program közel kilencvenöt millió forintos támogatásából tudtunk végrehajtani. A Bogyiszlói Általános Iskolában tetőcserére, az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskolában az épület hőszigetelésére, a Bölcskei Kegyes József Általános Iskolában fűtéskorszerűsítésre került sor. A felújítások mindhárom intézményben befejeződtek, így ötszázharminc tanuló számára korszerűbb infrastrukturális környezetben kezdődik meg az oktatás.

A Tamási Tankerületi Központ általános iskoláiban több mint hétszáz kisdiák ült be először az iskolapadba, míg a középiskoláikban közel kétszáz kilencedikes tanuló kezdte meg a gimnáziumi, szakiskolai tanulmányait.

Decsen a Bíborvég Általános Iskolában szeptember elsején tartották a tanévnyitó ünnepséget. Fotó : Makovics Kornél

– A tankerületi intézményekben minden évben a nyári karbantartási munkák kiemelt feladatként jelentkeznek – közölte a Tamási Tankerületi Központ. – Ebben az évben is tisztasági festések, meszelések, javítások, pótlások, szükséges helyreállítások időben megtörténtek. Számos iskolában a bútorzat karbantartása is szükségessé vált, ezért új bútorzatot szereztünk be két és fél millió forint értékben a nyári időszakban. A Magyar Falu Programban négy iskolánk korszerűsítése lezárult több mint százharminc millió forint értékben, amely során többek között homlokzati és padlástéri hőszigetelés, tetőfelújítás, nyílászáró csere is történt. Ezen iskolákban négyszáz diák élvezheti a korszerűbb körülményeket.

A Klebelsberg Központ pályázati konstrukciója részeként a Hőgyész Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolájában okostanterem kialakítása történik meg. A diákok ebben az okostanteremben korszerű technológiájú digitális eszközöket használhatnak majd, a tananyagok élvezetesebb megjelenését vizuális-, illetve tárgyalkotó és formázó eszközök (3D nyomtatók, lézervágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei) segítik.

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban és a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Általános Iskolájában villamoshálózat felújítása történt meg több, köszönhetően a több mint hatvannyolcmillió forint támogatásnak.