Közleményükben azt írják: a csaknem 75 éves állami erdészeti vállalat, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Tamásiban található, 1985-ben épült központi irodaépületének tetőhéjazatát a műszaki terveztetést, a szakhatósági engedélyeztetési eljárásokat lezárva és a nyilvános kivitelezői pályáztatást követően, a részvénytársaság forrásából, a cég beruházásaként felújítják. A munkálatok augusztus 7-én kezdődtek és november 30-án zárulnak majd.

A beruházást több szempontból is szükségessé vált. Ezek közül az egyik, hogy szeretnék a tetőszerkezetet véglegesen azbesztmentesíteni, de a felújítást főként a tetőszerkezet rossz műszaki állapota, folyamatos javítási igénye, romló esővíz elleni szigetelése és csökkenő viharállósága is indokolja. Emellett természetesen az is szempont, hogy szeretnék, ha az új tetőszerkezet szebb városképet engedne láttatni a Tamásiban élőknek, az erre járóknak.

– Túl azon, hogy a Gyulaj Zrt. központi irodaházának külseje műszakilag, környezetvédelmileg és esztétikailag is megújul, Tamási városképének szépüléséhez, környezeti tisztaságához is hozzájárul a beruházásunk, sokaknak örömöt okozva ezzel. A környéken jelenleg folyó más épület-felújítások mellett, a Gyulaj Zrt. is a felújítási beruházásával egy szép városbelső megvalósulásához járul hozzá – írták a közleményben. Egyúttal megkérnek mindenkit, akik a központi irodaház környékén tartózkodnak, sétálnak, hogy a székház tetőszerkezeti munkáinak végrehajtása idején körültekintően közlekedjenek.