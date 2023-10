Aki nem ismerte Karikó Katalint. Ezzel a címmel készíthetnék most egy szenzációs írást. Mert az, hogy egyre többen ismerik a magyar tudóst – azok is, akik nem – már nem újság. Mint tudjuk, József Attila kávéházi asztalánál is rengeteg visszaemlékező megfordult, ott, ahol a költő magányosan ücsörgött. Egy barátom ugyanabba a kisújszállási gimnáziumba járt, ahová a mi új Nobel-díjasunk, csak három évvel alatta. Mekkora sztori lehetne – gondoltam – ha mesélne róla! Aztán szaporodni kezdtek az egykori diáktársak, és elvetettem az ötletet. De azért a minap, amikor telefonon beszéltünk, rákérdeztem. Azt mondta: nem emlékszik rá. Mekkora sztori!