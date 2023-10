Az elmúlt hétvégén rendezték meg Baján a WFC K-1 Magyar Kupát. Az ország számos pontjáról, 25 egyesülettől érkeztek versenyzők. A bajnoki övekért 161 sportoló mérette meg magát.

A helyi Kick-Thai Boxing Baja csapat tagjaként Győri Róbert is a ringbe szállt a Light1 kategóriában. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztályának kiemelt főnyomozója két súlycsoportban is elindult. A - 71 kg-ban és a -75 kg-os súlycsoportban is megszerezte a bajnoki övet.

Győri Róbert már a tavalyi évben is megküzdött egy bajnoki címért. Akkor a -71 kg-os kategóriában lett magyar bajnok korosztályában.