"La Durée" a papírkávézó neve, az alkotásban egy valódi szék is van, ahová le lehet ülni, nézelődni, fényképeket készíteni. Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke a kiállítás megnyitóján ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a tárlat és az immár harminckettedik pszichológiai kultúra hete azt bizonyítja, hogy az álmaink teljesülhetnek, de ehhez kellünk mi is, azok, akik megalkotják és megvalósítják. Hozzátette, hogy folyamatosan érzékelik, mennyire feszíti az embereket a sok krízis, frusztráció. Bármely szerepünkben is vagyunk, mindig bekövetkeznek azok a változások, amelyekben a lelki egyensúlyt meg kell találni.

A kiállítást dr. Vendég Magdolna pszichiáter nyitotta meg. Jelezte, hogy az idén a lelki egészség világnapja a lelki egészséget, mint alapvető emberi jogot közelíti meg. Jogot a mentális egészséget fenyegető kockázatokkal szemben, jogot a legmagasabb szintű ellátáshoz, a szabadsághoz, függetlenséghez, a közösségbe való befogadáshoz. A mentális egészség vagy lelki egészség alatt értjük azt az érzelmi – pszichológiai – társadalmi jólétet, ami befolyásolja az agyi képességeinket, a felfogásunkat és a viselkedésünket. A mentális állapotunk hatással van a testi egészségünkre, a másokkal való kapcsolatainkra és nem utolsósorban a megélhetésünkre is. A világunk és a benne való szerepeink folyamatosan változnak. A változás egyik szimbolikus jelentőséggel is bíró helyszíne a kávéház.

Dr. Vendég Magdolna lapunknak elmondta, hogy a kiállításon a pszichiátriai osztály dolgozói, a nappali szanatórium páciensei, és a pszichiátriai osztályon a foglalkoztatható páciensek dolgoztak heteken át. A teljes tárlat papírfecnikből készült. Az 1870-es években vagyunk, amikor végre a nők is beléphettek egy kávéház ajtaján, ahol együtt tölthették el az idejüket, és élvezhették azt, hogy változik a világ, változnak a szerepek, benne a nők szerepe is, és végre már nem csak a férfiak mehetnek a kávéházakba, úgy mint az ezerötszázas években Törökországban. A nők is önállósodhatnak és kiléphetnek a társadalmi életbe.