Forrás: PTE

A kar évtizedes szakmai kapcsolatot ápol kínai felsőoktatási intézményekkel, egyik oktatója például több éve vendégprofesszorként van jelen a wuhani egyetemen (Hubei University of Technology), de számos közös projekt és szakmai workshop is zajlott az elmúlt években. A PTE MIK nemzetközi építészképzésein ez idáig másfélszáz kínai hallgató szerzett oklevelet, legtöbbjük hazájában kamatoztatja a Magyarországon megszerzett tudást. A mostani kínai látogatás következő szintű együttműködéseknek is lendületet ad – tájékoztatott a Pécsi Tudományegyetem.

A kar Építész Szakmai Intézete, valamint Breuer Marcell Építészeti Doktori Iskolája 2013 óta áll együttműködésben a kínai „China University Union”-nal, a 15 magas rangú egyetemet és művészeti akadémiát tömörítő szakmai érdekcsoporttal, mely az építész, építőművész felsőoktatás egyes szereplőit fogja össze nemzetközi környezetben. Amellett, hogy a tagképzőhelyek tapasztalatot cserélnek egymással, oktatási koncepciókat egyeztetnek Kína-szerte, legfontosabb szakmai eseményük a „4x4” workshop. Erre minden tagképzőhely 4 hallgatót nevezhet, oktatói közül 4 professzort küld és az adott szemeszterben négyszer találkoznak. Az építésztervezés sajátosságainak megfelelően a programba delegált hallgatók először ötlettervet, majd vázlattervet, később pedig kidolgozott építészeti javaslatot mutatnak be. A hallgatók a professzorok mellett vállalati vezetőkből álló zsűri előtt dolgoznak, amely hasznos információkkal és véleményével segíti őket. A Covid óta most először adódott lehetőség személyes találkozás keretében folytatni a szakmai diskurzust, a találkozón az intézmények oktatói vettek részt.

„Az idei téma továbbra is a vidék, az épített örökség értékmentése köré szerveződik, néhány éve már erre fókuszál ez a csoport. Egy rekreáció előtt álló kínai vidéki terület, település felélesztésének lehetőségeit járjuk körbe, ami – a különleges lokációnak köszönhetően – innen, Európából nézve ínyenc téma. Az örökségvédelem, a műemlékvédelem, a települések identitásának felfedezése, megértése, a programalkotás természetesen a mi környezetalakítási tematikáinkban is jelen van, de a helyi kulturális értékek óhatatlanul formálják az eszköztárat. Szakmai szempontból azért is érdekes számunkra, hogy miként gondolkodnak erről más kultúrákban, mert ez Breuer Marcell Doktori Iskolánk egyik zászlós témája, alapításakor az első körben szerepelt az integrált örökségvédelem. A mostani workshop igen sok elméleti kutatómunkát is igényel, a résztvevőknek a kijelölt helyszín környezetét, kontextusát és más aspektusait is fel kell tárni. Changchun városban találkoztunk az egyetemek oktatóival, a nyilvános fórumon mi is tartottunk szakmai előadást az európai építészképzésekben aktuálisan jellemző »Research by design – Design by research« koncepció mentén. Kutatócsoportjaink bemutatásával ismertettük a karon up to date zajló szakmai tudományos munkát: az építészet mint művészet, egyben mérnöki tudomány kialakuló határterületeinek közös keresztmetszeteit feszegetjük, kutatócsoportjaink az ember- és egészségközpontú építészetet, az épített környezet alakításával elérhető

fenntarthatóságot, az ökológiai lábnyom csökkentését vizsgálják a digitális eszközök, az építés digitalizációja, akár a BIM kontextusában. Az előadásokat egy kerekasztal-beszélgetés követte, és jól látjuk, hogy kultúráktól eltekintve, végül is egy nyelvet beszélünk a nemzetközi örökségvédelemmel kapcsolatban, ez mindenhol fontos ügy” – foglalja össze a szakmai találkozót dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja.

A „China University Union” munkáját a PTE díszdoktora, Wang Tie professzor fogja össze, a mostani találkozón elindult egy egyeztetés arról is, hogy a PTE MIK az örökségvédelemmel kapcsolatban egy kihelyezett kutatócsoportot alapít Kínában. Ennek bázisát – a MIK Építész Intézet erőforrásai mellett – a 2013 óta Pécsett a doktori iskolában végzett építész kollégák fogják képezni, akik mára nagyrészt a kínai felsőoktatás építészképzéseiben dolgoznak. A „4x4” workshopon való részvétel mellett a kari delegáció ellátogatott Beihai-ba is, ahol a Covidig bezárólag egy pilot kihelyezett képzése volt a pécsi karnak. Az elmúlt négy év alatt jelentős infrastrukturális és szakmai fejlődésen ment keresztül az ottani partneregyetem, ez is jó alapot ad a további közös munkának. A jövőre nézve kurrens módszertani tudásmegosztás körvonalazódik, amelyben a két intézmény oktatói cserélnek tapasztalatot az eltelt évek alatt zajlott szakmai munkáról (mint pl. a pécsi kar nemzetközi akkreditációjáról), ennek már meg is kezdődött az előkészítése.

„Amikor tíz évvel ezelőtt a kínai kapcsolatok felé fordultunk, egyértelműen az volt a célunk, hogy növeljük a nemzetközi hallgatói létszámot. Tudtuk, hogy Kínában fogékonyak erre, mivel egy mobil nemzetről beszélünk, az ottani hallgatók jellemzően erősek alkalmazott grafikában, környezetkultúrában, belsőépítészetben, kiváló a vizuális kifejezésmódjuk, remekül rajzolnak és fogékonyak a képletszerű gondolkodásra. Az eltelt évek alatt már több mint 150 olyan kínai hallgató szerzett karunkon alap-, mester- vagy doktori szintű építészvégzettséget, akikről tudjuk, hogy ezeken a sokrétűen monitorozott csatornákon keresztül érkeztek. Eredeti elképzeléseinket is felülmúlták a kínai kapcsolatokból származó előnyök. Nemzetköziesedési ambíciónkat is jól szimbolizálja, hogy a kihelyezett képzésekkel nőtt az akkreditációs erőforrásunk, hiszen a kinti partnereinknél oktató kollégák dokumentált nemzetközi oktatási tapasztalatot szereznek, és mivel az oktatás nyelve angol, ez oktatóink számára is egy komoly helyzetgyakorlat. A létrejött kínai kapcsolatok doktori, akadémiai szinten is presztízsértékűek, de ugyanígy profitálunk a megosztott szakmai tartalomból is” – teszi hozzá dr. Medvegy Gabriella.

A „4x4” workshop helyszíne 2023 szeptemberében újra Pécs volt, erre a világjárvány kitörése óta nem lehetett példa. A szakmai találkozón folytatták a kínai Changchun város középületeinek történetiségét, jelenlegi állapotát felmérő, illetve a hasznosításukra tett javaslatokat érintő kutatás eszmecseréjét.