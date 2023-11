Már reggel fejfájással ébredtem, pedig nagyon ritkán fáj a fejem. Biztosan az idő, gondoltam. Egyszer hétágra süt a nap, aztán meg szakad az eső. Most is borús, nincs kedvem kimozdulni, de boltba kell menni. Szeretném minél gyorsabban letudni, de többen is vannak előttem a papírboltban. Például egy idős házaspár. Amíg a hölgy válogat, férje tollbetét csere után érdeklődik. Volt, akinek nem volt kedve kivárni, amíg sorra kerül. Az eladó meg is jegyezte, hogy mindenki siet, nem akar várni, inkább nem is kérdez, csak megy. Én is siettem, de nem odázhattam tovább a vásárlást. Kivártam a sorom, és váltottam néhány szót az eladóval. Végül is igaza volt.