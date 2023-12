Az önkormányzattal fenntartott példaértékű együttműködés eredményeként, a képviselőtestület döntése értelmében a cég által idén felajánlott anyagi segítség most is azokhoz jut el, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az adományozást a karácsony közeledtéhez igazította a vállalat, de a legkisebbekhez eljutó ajándéka ezúttal is több évre szól, a támogatás összértéke 14,5 millió forint – számolt be a Pannonia Bio azon az évzáró ünnepségen, ahol idei adományaikat jelképesen is átadták a városnak.

Dunaföldvár meghatározott célokra kapja a támogatást

A hétfői dunaföldvári eseményen elhangzott, a város önkormányzata négy meghatározott célra használja fel az adományt. Négymillió forintot költenek játszóterek fejlesztésére és új játszótéri eszközök telepítésére, további négymillió forintot biztosítanak kétszáz rászoruló dunaföldvári lakos ellátására higiéniás és hideg élelmiszercsomaggal, valamint 4,5 millió forintot fordítanak az óvodás- és iskoláskorú gyermekek és családjaik pszichológiai megsegítésére a fejlődési és szituációs problémák megoldásában. Az ünnepi időszakban, vagyis december 23. és január 1. között kétmillió forintból segítik a nélkülöző helybéliek étkeztetését a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ közreműködésével – tájékoztatott a cég.

A Pannonia Bio elkötelezett a helyiek életminőségének támogatásában

– Vállalatunk a kezdetek óta elkötelezetten támogatja a városban és a környékén lakók életminőségét javító programokat, legyen szó a helyi intézmények energetikai korszerűsítéséről, felújításról, kulturális rendezvényekről vagy éppen a rászorulók megsegítéséről. A jövőbe mutató megoldásokon dolgozó cégként kiemelt figyelmet fordítunk a jövő nemzedékek fejlődésére, a lemaradók felzárkóztatására – mondta Hódos Ferenc, a Pannonia Bio stratégiai igazgatója.

A jövő generációi iránti felelősségvállalás abban is megmutatkozott, hogy a Pannonia Bio korábban jelentős összeggel támogatta a három telephelyen működő városi óvoda energetikai korszerűsítését. A fejlesztés sikeresen befejeződött, a jelentős költségmegtakarítást eredményező hőszivattyús rendszer után idén a napelemek is a helyükre kerültek. A beruházásnak köszönhetően több mint 300 gyermek élvezheti a fenntartható, zöld forrásból származó, energiatakarékos fűtés előnyeit.

Azokat támogatják, akiknek a legnagyobb szükségük van rá

– A jót könnyű megszokni, de idén különösen örülök annak, hogy a Pannonia Bio a mostani, számos kihívással járó időszakban is kitart a város és főleg a rászorulók, valamint a gyermekek támogatása mellett. Az önkormányzat és a vállalat több mint egy évtizedes múltra visszatekintő, példás együttműködésének köszönhetően a segítség azokhoz érkezik meg, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – fogalmazott Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere.

Mint elhangzott, a Pannonia Bio felajánlásának köszönhetően az önkormányzat több rászorulót tud támogatni, a programokban többszáz család kap komoly segítséget. A fejlődési problémákkal küszködő gyermekek fejlesztésére szűkösek a meglévő kapacitások, a vállalat adománya jelentős mértékben hozzájárul az ellátottak számának növeléséhez, a képzési feltételek javításához.