Eközben vannak, akik kifejezetten örülnek a közelgő áradásnak. Bogyiszlón végre hónapokra megoldódhat a helyi holtág egyre nagyobb gondot okozó vízhiánya. Tolnán és Fadd-Domboriban most még erre sincs szükség. Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere arról számolt be lapunknak, hogy a településen található északi-holtág vízszintje már most is 460 milliméteren van, ami kifejezetten jónak számít az évnek ebben az időszakában. A két településre egyébként már december elején érkezett bőséges víz utánpótlás. Így az ott élők közül sokaknak most inkább fagyra lenne szükségük, hogy téli szenvedélyüknek, a jégkorcsolyázásnak hódolhassanak.